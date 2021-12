8 yıl sonra İstanbul'da sahne alacak! Placebo konseri ne zaman, biletleri ne kadar?

Dünyaca ünlü İngiliz alternatif rock grubu Placebo, Türkiye'de konser vermeye hazırlanıyor. Peki Placebo konseri ne zaman, biletleri satışa çıktı mı, fiyatları ne kadar? İşte Placebo konser tarihi...

Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde (PSM), geçtiğimiz haftalarda İngiliz rock grubu Arctic Monkeys'in Türkiye'de konser vereceğini duyurmuştu.

Ardından müzik tutkunları için güzel bir haber daha geldi. PSM, dünya çapında tanınmış Placebo'nun da PSM Loves Summer kapsamında İstanbul'a geleceğini açıkladı.

En son 2013 yılında Türkiye'de konser veren grubun hayranları, haberi alır almaz konserle ilgili detayları araştırmaya başladı.

Konseri kaçırmak istemeyenler, "Placebo Türkiye'ye mi geliyor, ne zaman? Placebo konseri ne zaman, nerede? Biletleri satışa çıktı mı, ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte 2022 Placebo İstanbul konseri bilet fiyatları...

PLACEBO KONSERİ NE ZAMAN?

'Never Let Me Go' adını verdikleri yeni albümleriyle 9 yıl aradan sonra mart ayında dönüş yapmaya hazırlanan Placebo grubu, 8 yıl aradan sonra Türkiye'de konser verecek.

Konser, PSM Loves Summer kapsamında Zorlu Performans Sanatları Merkezi Turkcell Sahnesi'nde 18 Temmuz 2022'de İstanbul’da gerçekleşecek.

PLACEBO KONSER BİLETLERİ NE KADAR?

Placebo konserinin biletleri 7 Aralık saat 14.00'te satışa çıkacak. Biletler passo.com.tr üzerinden temin edilebilecek.

Bilet fiyatlarının ne kadar olduğu ise henüz belli olmadı.