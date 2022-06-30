Vizyondaki filmler

Türkiye sinema salonlarında bu hafta dördü yerli, 7 film vizyona girecek.

Umut Ertek'in yönettiği Aşkın Gönül Yazısı, dram ve romantik film sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Melis Tüzüngüç, Sebahat Kumaş, Hüseyin Elmalıpınar ve Güntuğ Yardımcı'nın rol aldığı film, saklanan sırların ortaya çıkmasıyla ilişkilerinde sorun yaşayan bir çiftin hayatına odaklanıyor.

AA'da yer alan habere göre, haftanın filmleri şu şekilde...

Yang'dan Sonra

ABD yapımı bilim kurgu filmi "Yang'dan Sonra" filminde, Altın Küre ödüllü Colin Farrell ile Jodie Turner-Smith, Malea Emma Tjandrawidjaja, Justin H. Min ve Orlagh Cassidy rol aldı.

Film, robot çocukların yatılı bebek bakıcıları olarak satın alınabildiği bir dünyayı ve küçük kız kardeşinin kültürel mirasını öğrenmesine yardımcı olmak için programlanan robot Yang'ın hayatını kurtarmaya çalışan ailesinin yaşadıklarını işliyor.

Evlat Olsa Sevilmez

Cüneyt İnay'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Evlat Olsa Sevilmez"in başrollerini Zekeriya Akman, Günay Karacaoğlu, Sadi Celil Cengiz, Burcu Altın ve Mesut Yar paylaştı.

Film, ölümcül bir hastalığa yakalanan annesinin son isteği olarak evlenmesini tavsiye ettiği vurdumduymaz Samet'in evlilik arayışını anlatıyor.

Bir Kızla Tanıştım

Avustralya yapımı "I Met a Girl", müzisyen Devon'ın tanıştığı anda aşık olduğu Lucy'yi bulabilmek için onun peşinden Avustralya'ya gitmesini ve onu arayışını ele alıyor.

Luke Eve'nin yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Brenton Thwaites, Lily Sullivan, Joel Jackson ve Zahra Newma yer aldı.

Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi

Animasyon türünü sevenlerin ilgisini çekmeye aday "Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi", "Despicable Me" serisiyle popüler kültürde yer edinen Minyonlar'ın ikinci halkası olarak seyircinin beğenisine sunuluyor.

Film, 1970'li yıllarda tarihin en büyük kötülerinden biri olma hayali kuran genç Gru ile yolları kesişen Minyonlar'ın, kötülükleriyle nam salan Vicious 6 ekibine girmeye çalışan Gru'ya yardım etmelerini konu ediniyor.

Korku filmleri

Emre Pala'nın yönettiği "Zir-i Cin" ile Ahmet Yaşar Gümüş'ün yönettiği "Kahran", korku ve gerilim tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.