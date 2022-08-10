Aamir Khan’ın merakla beklenen yeni filmi Laal Singh Chadda, yarın vizyona giriyor

Dünyaca ünlü Hint aktör Aamir Khan’ın 1994 Oscar ödüllü film Forrest Gump’ın Bollywood’a uyarlanarak çekilen Laal Singh Chadda isimli yeni filmi, yarın vizyona girecek.

Filmin başrolünü dünyaca ünlü Hint oyuncu, yapımcı ve aynı zamanda yönetmen olan Aamir Khan üstleniyor. Khan, filmin prodüksiyon notlarında, orijinal filme saygısını göstermek ve filmi heyecan verici bir yöne götürmek istediğini belirtti. Filmin yapımcısı Karan Johar, Hindistan’ın daha önce Hollywood, Kore ve Avrupa’dan filmler uyarladığını ancak böyle ikonik bir Hollywood filminin henüz görülmediğini ve filmin Hint lezzetinin getirilebileceği evrensel bir hikaye olduğunu söyledi. Filmin yönetmeni Advait Chandan da bir Bollywood klasiği olan müzikalin de bu filmde kullanılacağını aktardı.

Kültürel ve politik olaylar

Filmin Hollywood versiyonunda, iyi kalpli ve saf Gump'ın ABD tarihindeki önemli olaylara tanık olduğu anımsatılarak, Bollywood’a uyarlanan filmde de Chadda karakteri 20. yüzyıl Hindistan’ının kültürel ve politik olaylarıyla karşılaşacak.

"Hayat çikolata gibidir"

AA'da yer alan habere göre; Gump’ın meşhur, "Hayat bir kutu çikolata gibidir. İçinden ne çıkacağını asla bilemezsin." sözü de yeni filmde popüler Hint atıştırmalığı golgappa ile değiştirildi.

"Hindistan'nın kaşifi

Film yapımcıları, ülkenin birçok farklı yerinde koşarken gösterilen Laal Singh Chadda’yı aynı zamanda Hindistan’ın kaşifi olarak gördüklerini ifade etti.

İlk senaryo okumasında Laal karakterini anında benimsediği söylenen 58 yaşındaki Aamir Khan’ın, çekimlerde fiziksel açıdan zorlandığı ancak tüm zorluklara rağmen pes etmediği ifade edildi.

11 Ağustos'ta vizyona giriyor

Forrest Gump uyarlaması Bollywood filmi "Laal Singh Chadda"nın, yarın vizyona girmesi bekleniyor.