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    ABD'de satışa çıkan sekiz değerli elmas, 70 milyon dolara alıcı bekliyor

    ABD'de bir müzayede evi nadir bulunan sekiz mavi elması açık artırmaya çıkarıyor. Elmasların toplam 70 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor.
    • REUTERS
    • 17.10.2022 - 10:23
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 10:56
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    ABD'de satışa çıkan sekiz değerli elmas, 70 milyon dolara alıcı bekliyor

    ABD'de bir müzayede evi, nadir bulunan sekiz elması açık artırmaya çıkarmaya hazırlanıyor. Elmasların milyonlarca dolara alıcı bulması bekleniyor.  Mavi elmasların dikkat çeken bir özelliği de var. Doğal ışığa uyum sağlamaları gerekmesi.

    ABD de satışa çıkan sekiz değerli elmas, 70 milyon dolara alıcı bekliyor #1

    Alıcısını bekliyor

    Karanlıkta kaldıkları zaman, kendi renklerine dönmeleri birkaç dakika sürebiliyor Açık artırmaya sunulacak elmaslar, Güney Afrika'daki Cullinan madeninden çıkarıldı. Elmasların toplam 70 milyon dolara alıcı bulmaları bekleniyor.


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