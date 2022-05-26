ABD'li aktör Ray Liotta, film setinde hayatını kaybetti

Amerikalı aktör Ray Liotta, film çekimi için bulunduğu sette uyuduğu sırada yaşamını yitirdi.

'Düşler Tarlası' (Field of Dreams) filminde canlandırdığı Shoeless Joe Jackson, 'Sıkı Dostlar' (Goodfellas) filminde ise Henry Hill karakteriyle tanınan Amerikalı aktör Ray Liotta, 67 yaşında hayatını kaybetti.

Film setinde uyurken öldü

Menajeri Jennifer Craig, The Hollywood Repoter sitesine yaptığı açıklamada, Ray Liotta'nın Dangerous Waters filminin çekimleri için bulunduğu bir yerde uykusunda hayatını kaybettiğini açıkladı.