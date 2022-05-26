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    ABD'li aktör Ray Liotta, film setinde hayatını kaybetti

    Amerikalı aktör Ray Liotta, film çekimi için bulunduğu sette uyuduğu sırada yaşamını yitirdi.
    • Haber Merkezi
    • 26.05.2022 - 22:53
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    ABD'li aktör Ray Liotta, film setinde hayatını kaybetti

    'Düşler Tarlası' (Field of Dreams) filminde canlandırdığı Shoeless Joe Jackson, 'Sıkı Dostlar' (Goodfellas)  filminde ise Henry Hill karakteriyle tanınan Amerikalı aktör Ray Liotta, 67 yaşında hayatını kaybetti.

    Film setinde uyurken öldü

    Menajeri Jennifer Craig, The Hollywood Repoter sitesine yaptığı açıklamada, Ray Liotta'nın Dangerous Waters filminin çekimleri için bulunduğu bir yerde uykusunda hayatını kaybettiğini açıkladı.

    ABD li aktör Ray Liotta, film setinde hayatını kaybetti #1

    ABD li aktör Ray Liotta, film setinde hayatını kaybetti #2

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