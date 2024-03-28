ABD'li oyuncu Ruffalo: X platformu komplo teorileri alanı oldu Ünlü oyuncu Mark Ruffalo, ABD'nin Maryland eyaletinde çöken Francis Scott Key Köprüsü ile ilgili X platformunda yayılan dezenformasyonu eleştirdi.

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AA & Ensonhaber

Mark Ruffalo, dün yaptığı açıklamada, ABD’nin Maryland eyaletinde bir geminin çarpması sonucu çöken Francis Scott Key köprüsü ile ilgili olarak sosyal medya platformu X’de dezenformasyon yayıldığını ifade etti.

"X platformu, gerçek zamanlı bir haber kaynağı olmaktan çıktı"

Bir makale paylaşan Ruffalo, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: