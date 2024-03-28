AA & Ensonhaber
Mark Ruffalo, dün yaptığı açıklamada, ABD’nin Maryland eyaletinde bir geminin çarpması sonucu çöken Francis Scott Key köprüsü ile ilgili olarak sosyal medya platformu X’de dezenformasyon yayıldığını ifade etti.
"X platformu, gerçek zamanlı bir haber kaynağı olmaktan çıktı"
Bir makale paylaşan Ruffalo, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Kitlesel olaylar sırasında yaygın yanlış bilgilendirme yeni bir olgu değil. Ancak Elon Musk'ın sahibi olduğu X platformu, gerçek zamanlı bir haber kaynağı olmaktan çıkıp, komplo teorileri için bir üreme alanı haline geldi.
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