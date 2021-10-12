Euro
10.4038
0.06%
Dolar
9.0008
0%
Altın
508.15
0.08%
Borsa
1.416
0%
Bitcoin
515.618
3.54%
EXEN Coin
22.03
2.46%
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 17 C

    ABD’li turistler, Ebru sanatını öğrenmek için Türkiye'de

    Turistik seyahat için Muğla'ya gelen ABD'li kafile, Menteşe Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezini ziyaret ederek, ebru sanatçısı Yavuz Merih Ulubay’dan ebru sanatı hakkında detaylı bilgi aldılar.
    • İHA
    • 12.10.2021 - 03:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD’li turistler, Ebru sanatını öğrenmek için Türkiye'de

    Kafilede yer alan bazı ABD’liler, Menteşe Belediyesi Ebru sanatçısı Yavuz Merih Ulubay eşliğinde ilk kez ebru sanatı ile tanışırken, geleneksel ebru sanatının tarihi, kullanılan malzemeleri ve yapım aşamaları hakkında bilgi aldılar.

    EBRU SANATINI ABD'DE YAYMAK İSTİYORLAR

    Kafilenin içerisinde yer alan Amerikalı Dan John, Amerika’da yıllardır ebru sanatıyla uğraştıklarını ve ebru sanatı ülkelerinde yaymaya çalıştıklarını ifade ederek, "Bizler ülkemizde ebru sanatını yaymak ve geliştirmek için yıllardır çalışıyoruz. Belediye çatısı altında bu sanata sahip çıkılması gerçekten çok önemli. Bu sanatın yaşatılması ve yaygınlaştırılması için çalışanları kutluyorum" dedi.

    ABD’li turistler, Ebru sanatını öğrenmek için Türkiye de #1

    "ESKİ MESLEKLERİN YAŞATILMASI ÇOK ÖNEMLİ"

    Menteşe gezisi sırasında tarihi yapıların korunduğunu gördüklerini belirten Dan John, "Menteşe gezimiz sırasında yorgancı, ayakkabıcı, helvacı, demirci gibi eski ustalık mesleklerinin bu bölgede halen yaşatıldığını gördük. Bu çok önemli" dedi.

    ABD’li turistler, Ebru sanatını öğrenmek için Türkiye de #2

    "EBRU SANATI ÖĞRENMELERİ, BİZLERİ MUTLU ETTİ"

    Amerikalı turistler ile bir araya gelen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Menteşemiz tarih kenti ve kültür kentidir. Korunmuş tarihi yapıları, zanaatkar ustalarımızın bulunduğu Arasta bölgemiz, yaşayan tarih Saburhanemiz, doğal güzelliği ile Karabağlar yaylamız başta olmak üzere bölgemizde kültür turizminin gelişmesi için çalışıyoruz. Bugün de Amerika’dan gelen misafirlerimizi ağırlıyoruz. Onların Menteşemizi beğenmiş olması ve ilk defa ebru sanatı öğrenmeleri bizleri mutlu etti" dedi.

    ABD’li turistler, Ebru sanatını öğrenmek için Türkiye de #3

    ABD’li turistler, Ebru sanatını öğrenmek için Türkiye de #4

    ABD’li turistler, Ebru sanatını öğrenmek için Türkiye de #5

    ABD’li turistler, Ebru sanatını öğrenmek için Türkiye de #6

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir