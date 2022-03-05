- Haberler
- Kültür Sanat Haberleri
- ABD'li usta oyuncu Mitchell Ryan, hayatını kaybetti
ABD'li usta oyuncu Mitchell Ryan, hayatını kaybetti
ABD'li oyuncu Mitchell Ryan kalp yetmezliği sonucu 88 yaşında hayata veda etti.
- Haber Merkezi
- 05.03.2022 - 16:08
Cehennem Silahı ile adını geniş kitlelere duyuran Mitchell Ryan kalp yetmezliği sonucu yaşamını yitirdi. Ryan'ın Los Angeles'taki evinde kalp yetmezliği sonucu öldüğü açıklandı. Ölüm duyurusunu üvey kızı Denise Freed yaptı.
ÖNEMLİ FİLMLER ROL ALDI
Usta oyuncunun rol aldığı yapımlar arasında Lethal Weapon (Cehennem Silahı), Magnum Force, Electra Glide in Blue yer alıyor.