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    ABD'li usta oyuncu Mitchell Ryan, hayatını kaybetti

    ABD'li oyuncu Mitchell Ryan kalp yetmezliği sonucu 88 yaşında hayata veda etti.
    • Haber Merkezi
    • 05.03.2022 - 16:08
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    ABD'li usta oyuncu Mitchell Ryan, hayatını kaybetti

    Cehennem Silahı ile adını geniş kitlelere duyuran Mitchell Ryan kalp yetmezliği sonucu yaşamını yitirdi. Ryan'ın Los Angeles'taki evinde kalp yetmezliği sonucu öldüğü açıklandı. Ölüm duyurusunu üvey kızı Denise Freed yaptı.

    ABD li usta oyuncu Mitchell Ryan, hayatını kaybetti #1

    ÖNEMLİ FİLMLER ROL ALDI

    Usta oyuncunun rol aldığı yapımlar arasında Lethal Weapon (Cehennem Silahı), Magnum Force, Electra Glide in Blue yer alıyor.


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