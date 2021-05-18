ABD'nin başkentinde Şehit Diplomatlar Sergisi açıldı

Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği Türk diplomatlar anısına düzenlenen "Şehit Diplomatlar Sergisi" Los Angeles'ın ardından ABD'nin başkenti Washington'da açıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı tarafından şehit diplomatların konu edinildiği sergi Washington’da kapılarını açtı.

Sergi 1973 ile 1984 yılları arasında Ermeni terör örgütlerinin tehditlerine ve saldırılarına rağmen görevlerini bırakmayan Türk diplomatlarına adandı.

“ŞEHİT DİPLOMATLARI ANMAK OLDUKÇA ÖNEMLİ”

İlk olarak Los Angeles’ta açılan serginin amacını ASALA’nın şehit ettiği diplomatları anmak olduğunu söyleyen SETA DC Araştırma Direktörü Kılıç Buğra Kanat, "Özellikle Amerika'da Ermeni meselesinin bu kadar gündeme geldiği bir noktada ve 1915 olaylarının sürekli politize edildiği bir dönemde, bir atmosferde bundan 30-40 sene öncesine kadar Ermeni terör örgütünün öldürdüğü diplomatları anmak oldukça önemli." ifadelerini paylaştı.

1915 olayları ile ilgili Ermeni tezlerini savunan literatüre dikkat çeken Kanat, "1915 olayları ile ilgili Ermeni tezlerini savunan çok büyük bir literatür oluştu. Buna karşı da tarihçilerimiz mücadele ederken, bir yandan da aslında görülmeyen, 1915 olaylarından sonra belki de hiç gündeme gelmeyen ve arada aslında karanlık bir tarih olarak hepimizin hatırlaması gereken bir olay olarak bu şehit diplomatlar yeniden bu noktada anılıyor." diye konuştu.

“KORUNMALARI GEREKEN ÜLKELERDE ÖLDÜRÜLDÜLER”

Şehit edilen diplomatlarımızın korunmaları gereken ülkelerde öldürüldüklerini vurgulayan Kanat, "Bulundukları ülkelerde aldıkları tehditlere rağmen diplomatların öldürülmesinde herkesin sorumluluğu olduğu bir kez daha hatırlatılıyor. Bundan sonra bu tip olayların yaşanmaması gerek." dedi.

Her 24 Nisan’da Ermeni tezlerinin propagandasının yapılmasının hem diplomatlara hem de vatandaşlara tehdit olabilecek söylemlerin ortaya çıktığına işaret eden Kanat,"24 Nisan olaylarından sonra, aslında ondan hemen önce Azerbaycan'daki Karabağ operasyonları sırasında Los Angeles'ta yaşananlar gibi olayların bir daha yaşanmaması için bu tip sergiler, bu tip etkinlikler oldukça önemli." mesajını verdi.

“ERMENİ TERÖR ÖRGÜTLERİNİ LANETLİYORUZ!"

Sergi, Türkiye'yi dünyada temsil eden iyi yetişmiş ve donanımlı devlet görevlilerini hedef alan sistematik terör saldırıları ve suikastlar tüm detaylarıyla yer veriyor. Sergide ayrıca Türkiye'nin 1915 olaylarını aydınlığa kavuşturmak ve gerçekleri ortaya koymak için yaptığı çalışmalar da anlatılıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, serginin açılışına ilişkin sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Ermeni terör örgütlerini lanetliyoruz!" ifadelerini kullanmıştı.