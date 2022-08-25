Adana Altın Koza Film Festivali'nde yarışacak filmler belli oldu

29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamındaki Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 8 film yarışacak.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na katılmak üzere 50 film için başvuruda bulunuldu. Festival, 12-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirlecek.

Başvurular arasında yapılan değerlendirme sonucunda, 8 filmin, Altın Koza Ödülü için jüri karşısına çıkması kararlaştırıldı.

Yarışacak filmler

Festivalde, yönetmenler Gizem Kızıl'ın "Bana Karanlığını Anlat", Serpil Altın'ın "Bir Zamanlar Gelecek: 2121", Ali Kemal Güven'in "Çilingir Sofrası", Ziya Demirel'in "Ela ile Hilmi ve Ali", Ümran Safter'in "Kabahat", Cem Demirer'in "Mendirek", Çiğdem Sezgin'in "Suna" ve Tareq Daoud'un "Yaban" adlı filmleri yarışacak.

Jüri kadrosu

AA'da yer alan habere göre; filmler, yönetmen ve senarist Özcan Alper başkanlığındaki yapımcı ve festival programcısı Julia Sinkevych, oyuncu Nazan Kesal, oyuncu Levent Özdilek, görüntü yönetmeni Gökhan Atılmış, müzisyen Fahir Atakoğlu, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Umut Tümay Arslan'ın üyesi olduğu jüri tarafından değerlendirilecek.

Ödül töreni 17 Eylül'de

Dereceye giren filmler için 17 Eylül'de ödül töreni düzenlenecek.