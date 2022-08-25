Petrol
101.62
0.40%
Euro
18.2005
0.60%
Dolar
18.1708
0.16%
Altın
1.035
0.99%
Borsa
3132
2.34%
Bitcoin
396.301
1.56%
BTXN Coin
4.93
-0.60%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Yağmur 25 C

    Adana Altın Koza Film Festivali'nde yarışacak filmler belli oldu

    29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamındaki Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 8 film yarışacak.
    • 25.08.2022 - 11:33
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 12:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana Altın Koza Film Festivali'nde yarışacak filmler belli oldu

    Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na katılmak üzere 50 film için başvuruda bulunuldu. Festival, 12-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirlecek.

    Başvurular arasında yapılan değerlendirme sonucunda, 8 filmin, Altın Koza Ödülü için jüri karşısına çıkması kararlaştırıldı.

    Yarışacak filmler

    Festivalde, yönetmenler Gizem Kızıl'ın "Bana Karanlığını Anlat", Serpil Altın'ın "Bir Zamanlar Gelecek: 2121", Ali Kemal Güven'in "Çilingir Sofrası", Ziya Demirel'in "Ela ile Hilmi ve Ali", Ümran Safter'in "Kabahat", Cem Demirer'in "Mendirek", Çiğdem Sezgin'in "Suna" ve Tareq Daoud'un "Yaban" adlı filmleri yarışacak.

    Jüri kadrosu

    AA'da yer alan habere göre; filmler, yönetmen ve senarist Özcan Alper başkanlığındaki yapımcı ve festival programcısı Julia Sinkevych, oyuncu Nazan Kesal, oyuncu Levent Özdilek, görüntü yönetmeni Gökhan Atılmış, müzisyen Fahir Atakoğlu, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Umut Tümay Arslan'ın üyesi olduğu jüri tarafından değerlendirilecek.

    Adana Altın Koza Film Festivali nde yarışacak filmler belli oldu #1

    Ödül töreni 17 Eylül'de

    Dereceye giren filmler için 17 Eylül'de ödül töreni düzenlenecek.


    İlginizi Çekebilir

    Cenk Tosun: Ismael bana hak verdi
    Futbol

    Cenk Tosun: Ismael bana hak verdi

    Twitter, profillere onay rozeti ekleyecek
    Teknoloji

    Twitter, profillere onay rozeti ekleyecek

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir