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    Adana'da tarihi Misis Höyüğü'nde 3 bin yıllık tohum bulundu

    Adana'da, tarihi Misis Höyüğü kazılarında üç bin yıllık, mercimek, bezelye, buğday, arpa ve üzüm tohumları ortaya çıkarıldı.
    • 20.06.2022 - 11:41
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    Adana'da tarihi Misis Höyüğü'nde 3 bin yıllık tohum bulundu

    Tarihi, milattan önce yedi bin yılına dayanan ve Roma İmparatorluğu, Bizans dönemi gibi birçok imparatorluğun yaşadığı Adana’nın Yüreğir ilçesindeki Misis Höyüğü'nde kazı çalışmaları devam ediyor.

    Rivayete göre Lokman Hekim'in ölümsüzlük iksirini düşürdüğü Misis Köprüsü yakında bulunan höyük kazılarında tarihe ışık tutacak yeni bulgulara rastlandı.

    Adana da tarihi Misis Höyüğü nde 3 bin yıllık tohum bulundu #1

    3 bin yıllık tohum

    DHA'da yer alan habere göre; kazı çalışmalarında bulunan üç bin yıllık buğday, arpa, mercimek, bezelye ve üzüm tohumları, arkeologları heyecanlandırdı.

    O dönemlerde bu ürünlerin yetiştirildiği ve ticaretinin ise gemilerle yapıldığını değerlendiren bilim insanları, Misis’te ticaretin önemine vurgu yaptı.


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