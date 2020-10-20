Adanalı ressamın çizimleri sokakları süslüyor

Adana'da yaşayan ressam Selahattin Solak, binaların dış cepheleri ve istinat duvarlarına çizdiği resimlerle kentin çehresini biraz daha olsa değiştirdi.

Uzun yıllar yurt dışında yaşadıktan sonra memleketi Adana'ya dönen 57 yaşındaki Selahattin Solak, yaşadığı şehrin yüzüne güzellik katmak için eline boya ve fırçalarını alarak binaların dış cephelerini, cadde ve sokaklardaki istinat duvarlarına çeşitli figürler ve resimler çizmeye başladı.

RESİMLERİ, KÖTÜ GÖRÜNEN DUVARLARI SÜSLÜYOR

Solak, Adana'da kötü görüntü oluşturan bina, cadde ve sokakları, çizdiği resimlerle değiştirmeye karar verdiğini söyledi.

SÜSLÜYOR

Çizdiği figür ve resimlerin çevreye güzel bir görünüm kattığını ifade eden Solak, "Adana'mızda kötü görünen sokaklarımızı temizleyelim, duvarları boyayalım ve resim yapalım. Çevremiz güzel görünsün." dedi.

Solak, çalışmalarını kentin farklı noktalarında sürdüreceğini kaydetti.