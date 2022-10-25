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    Adıyaman, kültür, sanat ve gastronomi turizminin başkenti olmaya aday

    Tarih boyunca uyumun, barışın ve dengenin hüküm sürdüğü, binlerce yıllık gizemiyle dünyayı kendine hayran bırakan Kommagene Krallığı, coşkulu bir keşif şölenine ev sahipliği yaptı.
    • 25.10.2022 - 10:10
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    Adıyaman, kültür, sanat ve gastronomi turizminin başkenti olmaya aday

    Adıyaman’da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi” kapsamında Adıyaman’da buluşan Türkiye’nin dört bir yanından sanatçılar, tarihçiler, yazarlar, turizmciler ve gastronomi şefleri; bölgenin eşsiz lezzetlerini, tarihi ve kültürel mirasını görkemli bir şölenle adım adım keşfetti.

    Celil Nalçakan, Güvenç Dağüstün, Ilgıt Dağüstün, Coşkun Aral, Hazer Amani gibi alanının öncü isimleri, Adıyaman'ın kültür, sanat ve gastronomi yolculuğuna destek için bir araya geldi.

    Gelişen turizm

    Şölenin açılış konuşmasını yapan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, binlerce yıl öncesine uzanan tarihiyle Adıyaman'ın keşfedilmemiş birçok zenginliği olduğuna dikkat çekerek, "Bugüne kadar bildiklerimizin dışında hala araştırılan, kazı çalışmaları devam eden alanlar var. Adıyaman'ı kültür, sanat ve gastronomi turizminin başkenti yapmayı, 100 bin olan turist sayısını yüzde 100 artırarak 200 bin turist sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. Adıyaman'ın turizmi canlandığında yalnızca Türkiye değil dünya turizmine de çok büyük katkıları olacak. Adıyaman'ın yeni turizm destinasyonu haline gelmesi için Kommagene Krallığı'nın eşsiz tarihi mirası paha biçilmez bir değer taşıyor. Adıyaman'ın tarihi birikimi, kültürel zenginliği, doğal güzellikleri ve gastronomisi, turizmi için büyük değer oluştururken, bu sayede gelişen turizm imkânları bölgenin bir bütün olarak kalkınmasında büyük rol oynayacak" dedi.

    Adıyaman, kültür, sanat ve gastronomi turizminin başkenti olmaya aday #1

    Ekonomiye katkı

    Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali işbirliği çerçevesinde finanse edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında destekleniyor.

    Adıyaman Valiliği'nin yürütücüsü olduğu proje ile Adıyaman'da turizm sektörünün rekabet gücünü artırmak ve bu sayede bölgenin sosyoekonomik gelişimine katkıda bulunmak amaçlanıyor.

    "Devamını getireceğiz"

    İHA'da yer alan habere göre; Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla desteklenen Adıyaman'da Turizmin Canlandırılması Projesi kapsamında 9 ören yerine karşılama merkezleri yapıldığına, aynı zamanda Kommagene Kültür Merkezi'nin yapımının tamamlanarak açıldığına dikkat çeken Vali Çuhadar,  "Adıyaman'ı kültür, sanat ve gastronomi turizminin başkenti yapmayı hedefliyoruz. Tarihiyle, coğrafyasıyla, iklimiyle, yerel lezzetleriyle bu potansiyele sahibiz. Düzenlediğimiz bu Keşif Şöleni bir başlangıç ve devamını getireceğiz."


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