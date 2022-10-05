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    Adıyaman'da askeri başarılarda verilen 1800 yıllık madalya bulundu

    Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde 2001 yılında başlayan ve aralıklarla süren kazı çalışmalarında 1800 yıllık askeri madalya, yapılan kazılarda ortaya çıktı.
    • 05.10.2022 - 14:18
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    Adıyaman'da askeri başarılarda verilen 1800 yıllık madalya bulundu

    Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kahraman Yağız'ın bilimsel koordinatörlüğünde devam eden Perre Antik Kenti kazı çalışmasında, bronz Medusa başlıklı askeri madalya gün yüzüne çıkarıldı.

    Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazı çalışmalarının mozaikli alan ve sonsuzluk merdiveni olarak adlandırılan bölümde sürdüğünü anlattı.

    Adıyaman da askeri başarılarda verilen 1800 yıllık madalya bulundu #1

    Adıyaman da askeri başarılarda verilen 1800 yıllık madalya bulundu #2

    Adıyaman da askeri başarılarda verilen 1800 yıllık madalya bulundu #3

    Adıyaman da askeri başarılarda verilen 1800 yıllık madalya bulundu #4

    Adıyaman da askeri başarılarda verilen 1800 yıllık madalya bulundu #5

    Adıyaman da askeri başarılarda verilen 1800 yıllık madalya bulundu #6

    Adıyaman da askeri başarılarda verilen 1800 yıllık madalya bulundu #7

    Adıyaman da askeri başarılarda verilen 1800 yıllık madalya bulundu #8

    Adıyaman da askeri başarılarda verilen 1800 yıllık madalya bulundu #9

    Adıyaman da askeri başarılarda verilen 1800 yıllık madalya bulundu #10

    Adıyaman da askeri başarılarda verilen 1800 yıllık madalya bulundu #11

    Adıyaman da askeri başarılarda verilen 1800 yıllık madalya bulundu #12

    "Askeri başarı karşılığında verilmiş"

    Bulunan madalyanın 1800 yıllık olduğunu dile getiren Alkan, "Medusa başlıklı madalya bir askere başarısı karşılığında verilmiş bir ödül olarak karşımıza çıkıyor. Askeri törende özellikle bir askerin üzerine veya kalkanına taktığı bir madalya. Burada yine geçen yıl yaptığımız kazılarda 1800 yıllık bir askeri diploma bulmuştuk, madalyayı da yine askerlik ile ilişkilendiriyoruz" diye konuştu.


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