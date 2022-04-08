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- Adıyaman'da kaya mezarları bulundu
Adıyaman'da kaya mezarları bulundu
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kaya mezarları ve yerleşim yeri tespit edildi. Alanda çalışma başlatıldı.
- AA
- 08.04.2022 - 10:48
Tütenocak köyünde bir ihbarı değerlendiren Müze Müdürlüğü ekipleri, dağlık alanda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen yerleşim yeri ile Roma döneminden kaldığı ifade edilen kaya mezarlarını belirledi.
Çalışma başlatıldı
Alanda ayrıca mimari kalıntılar, çok sayıda çatı kiremiti bulundu. Ekipler, alanın tescile sunulması ve koruma altına alınması için çalışma başlattı.