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    Adıyaman'da kaya mezarları bulundu

    Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kaya mezarları ve yerleşim yeri tespit edildi. Alanda çalışma başlatıldı.
    • AA
    • 08.04.2022 - 10:48
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    Adıyaman'da kaya mezarları bulundu

    Tütenocak köyünde bir ihbarı değerlendiren Müze Müdürlüğü ekipleri, dağlık alanda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen yerleşim yeri ile Roma döneminden kaldığı ifade edilen kaya mezarlarını belirledi.

    Adıyaman da kaya mezarları bulundu #1

    Çalışma başlatıldı

    Alanda ayrıca mimari kalıntılar, çok sayıda çatı kiremiti bulundu. Ekipler, alanın tescile sunulması ve koruma altına alınması için çalışma başlattı.


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