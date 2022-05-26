Adnan Menderes Demokrasi Müzesi gururu ve hüznü bir arada yaşatıyor

Adnan Menderes Demokrasi Müzesi gururu ve hüznü bir arada yaşatıyor

Demokrasi şehidi Adnan Menderes ve dönemini yansıtan Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni dört ayda 41 bin kişi gezdi.

Eski Başbakanlardan Adnan Menderes'in icraatlarının ve döneminin anlatıldığı müze, 15 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Ziyaretçileri, dışarıda Menderes'in makam arabası ve çiftliğinde kullandığı traktörü, içeride ise İstiklal Madalyası karşılıyor.

Türkiye'nin birçok bölgesinden ziyaretçi ağırlayan müzede, Menderes'in nişan yüzüğü gibi kişisel eşyaları, fotoğrafları, köylüye karşılıksız bağışladığı kendisine ait arazilerin tapuları, dönemin gazete manşetleri, 1950 yılında kullanılan seçim sandığı ile o döneme ait belgeler ve icraatlarının anlatıldığı maketler yer alıyor.

Erdoğan'ın seslenişi

AA'da yer alan habere göre; müzede hazırlanan bir odada ise 27 Mayıs darbesinin bildirisi, postal sesleri, Adnan Menderes'in konuşması ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin görüntüsü ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seslenişi gösteriliyor.

Duygu dolu anlar

O dönemin gururunu ve üzüntüsünü bir arada yaşayan ziyaretçiler, müzeden ayrılırken duygu dolu anlar yaşıyor.