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    Adnan Menderes Demokrasi Müzesi gururu ve hüznü bir arada yaşatıyor

    Demokrasi şehidi Adnan Menderes ve dönemini yansıtan Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni dört ayda 41 bin kişi gezdi.
    • 26.05.2022 - 10:10
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    Adnan Menderes Demokrasi Müzesi gururu ve hüznü bir arada yaşatıyor

    Eski Başbakanlardan Adnan Menderes'in icraatlarının ve döneminin anlatıldığı müze, 15 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Ziyaretçileri, dışarıda Menderes'in makam arabası ve çiftliğinde kullandığı traktörü, içeride ise İstiklal Madalyası karşılıyor.

    Türkiye'nin birçok bölgesinden ziyaretçi ağırlayan müzede, Menderes'in nişan yüzüğü gibi kişisel eşyaları, fotoğrafları, köylüye karşılıksız bağışladığı kendisine ait arazilerin tapuları, dönemin gazete manşetleri, 1950 yılında kullanılan seçim sandığı ile o döneme ait belgeler ve icraatlarının anlatıldığı maketler yer alıyor.

    Adnan Menderes Demokrasi Müzesi gururu ve hüznü bir arada yaşatıyor #1

    Erdoğan'ın seslenişi

    AA'da yer alan habere göre; müzede hazırlanan bir odada ise 27 Mayıs darbesinin bildirisi, postal sesleri, Adnan Menderes'in konuşması ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin görüntüsü ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seslenişi gösteriliyor.

    Adnan Menderes Demokrasi Müzesi gururu ve hüznü bir arada yaşatıyor #2

    Duygu dolu anlar

    O dönemin gururunu ve üzüntüsünü bir arada yaşayan ziyaretçiler, müzeden ayrılırken duygu dolu anlar yaşıyor.


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