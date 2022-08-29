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    Afganistan'da Taliban yönetiminde ilk kez film festivali düzenleniyor

    Afganistan'da Taliban'ın yönetime gelmesinin ardından geçen bir yılda açılan bazı sinema salonlarında ilk defa Afgan filmleri gösterilmeye başlandı.
    • 29.08.2022 - 11:45
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 12:06
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    Afganistan'da Taliban yönetiminde ilk kez film festivali düzenleniyor

    Taliban'ın 15 Ağustos 2021'de yönetime gelmesinin ardından o zamana kadar başta Hint sineması olmak üzere, dünya sinemasını Afgan sinemaseverlerle buluşturan ülkedeki az sayıdaki sinema salonu faaliyetlerini askıya almıştı.

    Ayrıca sinema sektöründe çalışan yüzlerce yönetmen, aktör, senarist ve çalışan da Afganistan'ı terk etmişti.

    Afganistan'da kalan sinemacılar ise sansür ve maddi problemler başta olmak üzere birçok konuda zorluklarla mücadele ediyor.

    Afganistan da Taliban yönetiminde ilk kez film festivali düzenleniyor #1

    Taliban sonrası ilk film festivali

    AA'da yer alan habere göre; Taliban'ın yönetime geldikten sonra düzenlenen ilk film festivali ise başkent Kabil'deki Ariana ve Nema Resane adlı sinema salonlarında izleyicilerle buluştu. Afganistan Radyo ve Televizyon Kurumu ile 4 sinema derneğinin düzenlediği "Did-i Naw (Yeni Bakış) Kısa Film Festivali" bünyesinde Afgan yönetmenlerce çekilen 37 kısa film ve belgesel izleyicilerin beğenisine sunuluyor.

    Filmlerin gösterimi için Ariana ve Nema Resane sinemaları, bir yılın ardından kapılarını sanatseverlere açtı.

    Toplamda 4 gün sürecek festivalin sona ermesinin ardından, jüri kararıyla en iyi senaryo, en iyi yönetmen ve en iyi belgesel kategorilerinde dereceye girenler ödüllendirilecek.

    Afganistan da Taliban yönetiminde ilk kez film festivali düzenleniyor #2

    Dini içerikli konular

    Taliban yönetimindeki Afgan Film Kurumu'nun onayını alan filmlerin daha çok, yetim, dul ve dar gelirliler gibi toplumsal dezavantajlı kesimler ile dini içerikli konuları ele aldığı görülüyor.

    Ariana Sineması'nda yaklaşık 50 kişinin filmleri izlediği görülürken bu kişilerden sadece birinin kadın olması dikkati çekti.

    Öte yandan, gösterimi yapılan filmlerde rol alan az sayıda kadın da Taliban'ın getirdiği örtünme kurallarına riayet ederek rol aldı.


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