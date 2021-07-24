Afife Jale ölümünün 80. yılında anılıyor

Tiyatro sahnesine çıkan ilk Müslüman Türk kadını olarak adını tarihe yazdıran Afife Jale, vefatının 80'ini yılında da unutulmadı.

Asıl adı "Afife" olan ve "Jale" takma adıyla sahnelere çıktığı için 2 isimle anılan oyuncu, Hidayet Bey ile Methiye Hanım'ın kızı olarak 1902'de İstanbul'un Kadıköy ilçesinde doğdu.

Afife Jale, İstanbul Kız Sanayi Mektebi'ndeki eğitiminin ardından 1918'de Darülbedayi'nin açtığı tiyatro kursu sınavını kazandı.

Sadece kadınlara özel gösterilerde oynamaları düşüncesiyle Darülbedayi bünyesine alınan 5 kadından biri olan Jale, stajyer oyuncu kadrosunda çalışmaya başladı.

İLK OYUNU "YAMALAR" İLE SAHNEYE ÇIKTI

Eliza Binemeciyan, 1920'de Hüseyin Suat'ın "Yamalar" adlı oyunundan ayrılıp Paris'e gidince, Kadıköy'deki Apollon Tiyatrosu'nda sahneye çıkma fırsatı buldu.

Daha sonra "Tatlı Sır" ve "Odalık" adlı oyunlarda rol alan Afife Jale, dönemin İçişleri Bakanlığı kararıyla Müslüman Türk kadınlarının sahneye çıkmasının yasaklanması üzerine tiyatronun ücretli kadrosundan çıkarıldı.

ÇEŞİTLİ ŞEHİRLERDE TEMSİLLER VERDİ

Afife Jale, birkaç yıl sonra Burhanettin Tepsi Kumpanyası ile Anadolu turnesine çıktı, ardından Fikret Şadi'nin Milli Sahne'siyle çeşitli kentlerde temsiller verdi.

TİYATROYU BIRAKMASI SAĞLIĞINI ETKİLEDİ

Babası Hidayet Bey'in de oyuncu olmasına karşı çıktığı Afife Jale, dönemin İçişleri Bakanlığı kararıyla Müslüman Türk kadınlarının sahneye çıkmasının yasaklanması üzerine tiyatronun ücretli kadrosundan çıkarıldı.

Sanatçı, yaşadığı sıkıntılar nedeniyle şiddetli baş ağrıları çekmeye başladı, doktorunun morfinle tedavi yoluna gitmesi üzerine ise madde bağımlısı oldu.

Cumhuriyetin ilan edilmesinin ardından Müslüman Türk kadınlarının sahneye çıkması önündeki yasal engeller kalktı ancak madde bağımlılığı nedeniyle sağlığı bozulan Jale, tiyatroyu bırakmak zorunda kaldı.

EVLİLİĞİNİ DE BİTİRDİ

Jale, bir konserde Hafız Burhan'a tamburuyla eşlik eden Selahattin Pınar ile tanışarak, 1929'da evlendi. Madde bağımlılığı ve sağlık problemlerinin evliliğini olumsuz etkilediği oyuncu, 1935'te boşandı.

39 YAŞINDA ÖLDÜ

Hayatının son yıllarını Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde geçiren Afife Jale, 24 Temmuz 1941'de, 39 yaşındayken yaşamını yitirdi.