Afyonkarahisar'da insanlık tarihine ışık tutacak kazı

Bolvadin ilçesinde keşfedilen Üçhöyük'te başlatılan kazı çalışmaları, arkeoloji dünyasını daha önceden heyecanlandıran Luvi’lerin tarihini daha fazla aydınlatacak.

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde Üçhöyük'teki kazılarda ilk bulgular, Hititler’den önce yaşayan Puruşhanda beyliğine işaret ederken, kazılarda elde edilen Üçhöyük’te tekstil üretimi, madencilik, kerestecilik, hayvancılık, dericilik, çömlekçilik gibi üretimlerin oldukça yoğun olduğunun kanıtı olarak gösteriliyor.

Son yıllarda yapılan filoloji (dilin yazılı belgelerinin dilsel ve tarihsel açıdan incelenmesi) çalışmalarında bu yerleşmenin, M.Ö. 2350 yılı civarında Akad Krallığıyla ilgili yazılı belgelerde ismi geçen Puruşhanda ile aynı yer olması üzerinde duruluyor.

Belgelerde ismi geçen kent

İHA'da yer alan habere göre; bu belgelerde ismi geçen kent ile Üçhöyük'ün aynı yerler olduğu kanıtlanacak olursa yazılı belgelerde geçen en eski kentlerden birinin Bolvadin ilçesi olduğu ortaya çıkarılması hedefleniyor.









Önemli pazar yeri

Kentin M.Ö. 2000 yılı civarında Anadolu'daki ticari organizasyonu yöneten önemli bir pazar yeri konumunda olduğu ve Puruşhanda kentinin 500-600 yıl kadar Anadolu'nun batısındaki en önemli beyliklerden birisi olduğu düşünülüyor.