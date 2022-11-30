Ahlat taş işçiliği, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alındı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, geleneksel Ahlat taş işçiliğinin UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alındığını bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kültürel unsurlarından biri daha somut olmayan dünya mirası olarak koruma altına alındı.

Somut ve somut olmayan mirasın korunmasının en güzel örneklerinden geleneksel Ahlat taş işçiliği, bu yıl Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası 17. Komite Toplantısı'nda değerlendirildi.

UNESCO listesine alındı

Bakanlığın hazırladığı dosyayla Türkiye adına aday gösterilen geleneksel Ahlat taş işçiliği, dün başlayan toplantının bugünkü oturumunda UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne kaydedildi.

Ayrıca çay kültürü, Nasreddin Hoca fıkralarını anlatma geleneği ile ipek böcekçiliği ve dokuma için ipeğin geleneksel üretimi, aynı toplantıda değerlendirmeye alınacak.

Türkiye'nin listede kayıtlı kültürel unsurlarının sayısı 22'ye ulaştı

AA'da yer alan habere göre; açıklamada, bu kayıtla beraber Türkiye'nin Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde kayıtlı kültürel unsurlarının sayısının 22'ye ulaştığı belirtilerek, "Ata yadigarı geleneksel sanatlarımızı yaygınlaştırarak korumak amacıyla farkındalığı artırmaya devam edeceğiz" ifadesi kullanıldı.