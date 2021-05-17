Ahlat'ta Arkeoloji Müzesi tam kapanmadan sonra ziyaretçilerini bekliyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde açılan Arkeoloji Müzesi,koronavirüs kısıtlamalarının ardından başlayacak normalleşme sürecinde ziyaretçilerini bekliyor.

UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Selçuklu Meydan Mezarlığı’nın yanında yer alan Arkeoloji Müzesi, tam kapanmanın sonrasında ziyaretçilerini bekliyor.

Müzede Kalkolitik, Erken ve Orta Tunç ile Urartu, Roma, Helenistik, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait eserler sergileniyor.

Çağdaş müzecilik anlayışı ile tasarlanan müzede Sultan Alparslan'ın balmumu heykeli ve Malazgirt Savaşı'na ait görseller ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

MÜZE TARİHİ BİR YOLCULUĞA KAPI ARALIYOR

Müze Müdürü Mikail Ercek, müzenin tarihi bir yolculuğa kapı aralığını söyleyerek, "Müzede, Hz. Ömer döneminde İyaz Bin Ganem komutasındaki ordunun Ahlat'ı fethettiği dönemden günümüze kadar olan kronolojiyi işledik. Ziyaretçilerimiz rehbere ihtiyaç duymadan müzedeki görseller ve panolardan gerekli bilgiyi edinerek arkeolojik alana geçebiliyor. Kentsel bellek salonunda Malazgirt Savaşı ön plana çıktı. Müzede Malazgirt Savaşı bölümünü işlememiz çok önemliydi. Çünkü Malazgirt Savaşı öncesinde savaşın bütün hazırlıklarının ve stratejisinin burada belirlendiği net olarak biliyoruz. O dönemin savaşını anımsatan yine sembolik Sultan Alparslan heykeli ve hemen arkasında bir savaş sahnesi var. Bastonculuk ve Kuş Cenneti alanıyla ilgili uygulama yaptık. Nemrut ve Süphan dağlarıyla ilgili hem görsellere hem de kısa bilgilere yer verdik." ifadelerinde bulundu.

AHLAT MARKA KENT OLMA YOLUNDA

Ahlat’ın, İtalya'daki Uluslararası Cittaslow İcra Kurulu Toplantısı'nda "Sakin Şehir" unvanını aldığını hatırlatan Ercek, "Şimdi de marka kent olma yolunda Kaymakamlığımız çalışmalar yürütüyor. İlçemiz birçok kültür mirası bünyesinde barındırıyor. Bu da burayı ziyaretçiler için vazgeçilmez bir yer haline getiriyor. Hem müzemizdeki eserler hem de açık hava alanında sergilenen kültür miraslarıyla Ahlat, adeta tarihe ışık tutuyor. Ziyaretçileri müzemize bekliyoruz. Keyifli bir yolculuk yapacaklarına inanıyoruz." diye konuştu.