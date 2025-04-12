Ahmet Güneştekin’in 'Alfabe Lahitleri', Corriere Della Sera kapağında

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İtalya’nın önde gelen gazetelerinden Corriere della Sera, 13 Nisan tarihli haftalık kültür ekinde, Türk sanatçı Ahmet Güneştekin’i özel bir şekilde onurlandırdı. Güneştekin’in, Artİstanbul Feshane’de devam eden “Kayıp Alfabe” sergisinde yer alan ve daha önce sergilenmeyen “Alfabe Lahitleri” adlı eserine tam sayfa yer verildi. Bu eser, İtalya'nın kültür dünyasında büyük bir etki yaratırken, sanatçının uluslararası alanda dikkat çeken projelerinden biri haline geldi.

AHMET GÜNEŞTEKİN, İTALYA'NIN PRESTİJLİ PLATFORMUNDA

Tv100'ün haberine göre; Corriere della Sera'nın saygın kültür eki La Lettura, 10 yılı aşkın süredir, sanat dünyasının önde gelen isimlerini kapsayan kapaklarla çağdaş sanatın izlediği yolu belgeliyor. Ahmet Güneştekin, bu prestijli platformda Ai Weiwei, Anselm Kiefer, Michelangelo Pistoletto ve William Kentridge gibi dünya çapında sanatçılarla aynı düzeyde anılmakta.

ESERİ NFT'YE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Güneştekin'in yer aldığı kapak, dijital sanat alanına da taşındı. Eser, NFT (non-fungible token) olarak dönüştürülüp çevrimiçi satışa sunulacak. Corriere della Sera, 2021 yılında Apollo 11’in Ay’a inişini işlediği eserle başladığı dijital sanat evrenine, bu yeni projeyle önemli bir adım atıyor. Her ay yayımlanan özel baskılarda yer alan QR kodu sayesinde, koleksiyonerler eserin dijital versiyonuna ulaşabiliyor.

Bu NFT projeleri, sanatçının eserinin özgünlüğünü belgeleyip koleksiyonerlere ayrıcalıklı erişim sağlıyor. Ayrıca, sanatçının çalışmaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için üç dakikalık özel bir video da uygulama üzerinden izlenebiliyor.

Corriere della Sera, Güneştekin’in eserine gösterdiği ilgiyi, çağdaş sanatın gökyüzüne Türkiye’den bir yıldız eklenmesi olarak nitelendiriyor.