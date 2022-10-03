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    Aigai Antik Kenti'nde bulunan 1800 yıllık yazıtın sırrı ortaya çıktı

    Aigai Antik Kenti'nde bulunan 1800 yıllık yazıtın sırrı ortaya çıktı
    • 03.10.2022 - 09:32
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    Aigai Antik Kenti'nde bulunan 1800 yıllık yazıtın sırrı ortaya çıktı

    Yunusemre ilçesine bağlı Köseler Mahallesi sınırlarındaki tarihi 2 bin 700 yıllık geçmişe dayanan Aigai Antik Kenti'nde devam eden kazılar sürerken, kazılarda ele geçirilen eserlerin tarihe ışık tutması amacıyla, eserler üzerindeki çalışmalar da sürüyor.

    Kentte 2004 yılında başlayan kazı çalışmalarının ertesi yılında meclis binasında bulunan 3 parça mermer birleştirilerek tercümesi yapıldı.

    DHA'da yer alan habere göre; detaylı olarak ele alınarak deşifresi yapılan yazıtın sırrı ortaya çıktı.

    Yazıtta, Aigai halkının Roma imparatoruna 'Fortunatus' isimli elçiyi göndererek, keçi derisinden alınan vergilerin her gelen toplayıcı tarafından farklı alınmasıyla ilgili şikayetini bildirip, bu durumun çözüme kavuşmasını talep ettiği belirtilirken, Aigai halkının şikayet ve talebini dikkate alan Roma İmparatoru'nun ise keçi derisinden alınan vergileri 6'da 1 oranında sabitlediğini ve bu kurala uymayanların cezalandırılması için talimat verdiği çözümlendi.

    Aigai Antik Kenti nde bulunan 1800 yıllık yazıtın sırrı ortaya çıktı #1

    Aigai Antik Kenti nde bulunan 1800 yıllık yazıtın sırrı ortaya çıktı #2

    Aigai Antik Kenti nde bulunan 1800 yıllık yazıtın sırrı ortaya çıktı #3

    Deşifresi yapıldı

    Aigai Antik Kenti'nde süren kazılara başkanlık eden Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Sezgin, yazıtın kentin ekonomisinin keçi ve keçi derisi üzerine olduğunun kanıtlanması açısından önemine dikkati çekti. Doç. Dr. Sezgin, "Aigai'de ilk kazı çalışmaları 2004 yılında başladı. Kazı çalışmalarının başladığı meclis binasında ertesi yıl bir yazıta ait 3 mermer parça ele geçti. Prof. Dr. Hasan Malay tarafından yazıt üzerinde kısmen çalışılmıştı ve tercümesi yapılmıştı. Fakat geçen yıl hocamızı kaybettik. Son dönemde yazıt üzerinde detaylı araştırma yaparak, deşifresi yapıldı. Bu yazıt çok değerli, özellikle de mecliste bulunması zaten kıymetini ortaya koyuyor. Yazıt kentin ekonomisinin temelinin keçi ve keçi derisi üzerine oluştuğunu kesinleştiriyor"dedi.


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