AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatı film oldu

Engelli bir birey olan AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayat hikayesi, "Buğday Tanesi" ismi ile beyaz perdeye aktarılıyor.

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayat hikayesi, "Buğday Tanesi" ismi ile film oldu.

Engelli bir çocuğun milletvekili olmasına uzanan müthiş bir başarı hikayesini anlatan filmin önemli bir kısmının çekimi tamamlanırken, TBMM’de geçen kısımlar ise kısa süre içerisinde çekilecek.

Filmin çekimlerinden bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşan AK Partili Bayram, "Buğday Tanesi.. Geliyor .." notunu düştü.

Filmin konusu

İstanbul'da çalışan ancak yazları memleketleri olan Erzincan'a giden bir ailenin çocuklarının tarlada yaşadığı hazin olayla başlayan hikayeyi konu alan Buğday Tanesi, çocuğun Refahiye Devlet Hastanesi'nde verdiği 41 günlük yaşam mücadelesini ve engelli kalışını içeriyor.

Filmde canlandırılan Serkan Bayram, engelli kalışı sonrasında yaşıtlarıyla okula gidiyor ve hukuk fakültesini bitiriyor. Hakim olmak için can atan Bayram, mülakat sırasında vücut bozukluğuyla ilgili madde dolayısıyla eleniyor.

Yaşadığı çeşitli problemler sonrasında insanların içine çıkmamayı düşünen Serkan Bayram'ın, yurt dışına gitme düşüncesi ve "Engelliye kız verirler mi?" sorusu yürekleri dağlıyor.

Ne olursa olsun hayattan kopmayan Serkan Bayram'ın hikayesinin anlatıldığı film kapsamında, önce avukat daha sonra ise AK Parti Erzincan Milletvekilliğine uzanan yolu anlatılıyor.

Bayram, vekil seçildikten sonra kendi başından geçen ve belkide geleceğini etkileyen engellilerin hakim ve savcı olmasını engelleyen yasanın değişmesini sağlıyor.

Filmde Serkan Bayram'ı Kutsi canlandırıyor

AK Parti İstanbul Milletvekili avukat Serkan Bayram'ın hayatının anlatıldığı "Buğday Tanesi" filminde, Bayram'ı Kutsi canlandırıyor.

Filmin galası 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde

Film kadrosunda Kutsi'nin yanı sıra Erkan Bektaş ve Yeliz Akkaya gibi isimler de yer alıyor. Müziklerini Yıldıray Gürgen'in yaptığı filmin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde İstanbul AKM'de galası yapılacak.

Filmden gelen gelirlerle ise İstanbul'da Engelli Yaşam ve Kültür Merkezi kurulacak.