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    AKM yaz boyunca farklı atölyelerle minik sanatseverleri ağırlayacak

    Atatürk Kültür Merkezi içindeki çocuklar için özel olarak tasarlanan Çocuk Sanat Merkezi'nde yaz boyunca devam edecek atölyeler, minik sanatseverleri bekliyor.
    • 29.06.2022 - 09:40
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    AKM yaz boyunca farklı atölyelerle minik sanatseverleri ağırlayacak

    Sanat odaklı atölye programları aracılığıyla 4-6 yaş grubu çocukların sosyal becerilerini geliştirmeleri, zihinsel ve bedensel yetilerini keşfetmeleri ve güçlendirmeleri hedefleniyor. Ressam Metin Ceyran yönetiminde düzenlenen "Resim Sevinci" atölyesinde çocuklar farklı temalarda resim yaparak, duygu ve düşüncelerini kağıda aktaracak.

    Origami Atölyesi'nde minikler kadim Japon sanatının incelikleriyle tanışacak. Atölyede origami sanatıyla kağıttan üç boyutlu nesneler yapmayı öğrenen çocuklar, aynı zamanda ince motor becerilerini ve el-göz koordinasyonlarını da geliştirebilecek.

    AKM yaz boyunca farklı atölyelerle minik sanatseverleri ağırlayacak #1

    Öğretici deneyim

    AA'da yer alan habere göre; ritim ve Müzik Atölyesi de çocuklara bu yaz hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunacak. Erken müzik eğitimi kapsamında planlanan atölyede, yer davulu, metalofon, ritim çubukları, ses boruları ve üçgen ziller gibi orff çalgılarla çocuklar ritim duygularını geliştirecek.


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