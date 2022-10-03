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    AKM'de sonunu seyircinin belirleyeceği 'Yapay Zeka' sahne alacak

    Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT) tarafından hazırlanan ve 6 Ekim'de seyirci ile buluşmaya hazırlanan 'Yapay Zeka' isimli bilim-kurgu tarzı tiyatro oyununun finalini seyirci belirlenecek.
    • 03.10.2022 - 18:29
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    AKM'de sonunu seyircinin belirleyeceği 'Yapay Zeka' sahne alacak

    Sanat yönetmeni Volkan Ateş Gündüz'ün projesi olarak Türkiye'de ilk defa sergilenecek olan bilim kurgu tiyatro oyunu özelliğine sahip 'Yapay Zeka' 6 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşacak.

    Yönetmenliğini Mehmet Yıldız'ın yapacağı oyunun gidişatını seyirci belirleyecek. Bülent Usta'nın kaleme aldığı oyunda tiyatro sanatçıları Burak Fındıkçı, Canan Koyuncu, Serkan Yanar, Belgin Ünlü, Çağla Nefesoğlu Kesiç, Semiha Gürlevük ve Eşref Genç rol alacak.

    "Yapay zeka konusunu tiyatroya taşıyalım istedik"

    Oyun hakkında basın toplantısı düzenleyerek bilgi veren Sanat Yönetmeni Volkan Ateş Gündüz, "2022- 2023'ün Sivas Devlet Tiyatrosu olarak Türkiye'de ilk defa gerçekleştireceğimiz bu alanda da hiçbir şekilde seyirciyle buluşmamış yapay zeka konusunu tiyatroya taşıyalım istedik. Yapay zeka endüstri devriminin başlangıcından itibaren geldiğimiz noktada çok daha hızlanan ve algoritmanın artık yapay zeka konusundaki gelişmesiyle çok farklı bir noktaya gelen dünyaya adım adım gidiyoruz. Bu oyunu sahnelemeyle geleceğimizde neler olabileceği ya da insanlığın teknolojik olarak nereye gittiğiyle ilgili en azından bir fikrimiz oluşacağını düşünüyoruz. Anlatı itibariyle yapay zekayı sorgulayan, teknolojinin bağımlılıklarıyla da ilgili yapay zekanın bizi nasıl etkilediğini anlamamızı sağlayacak" dedi.

    AKM de sonunu seyircinin belirleyeceği Yapay Zeka sahne alacak #1

    "Bilim kurgu üzerine çok fazla roman okuduk"

    Yönetmen Mehmet Yıldız ise "Işıkla, dekorla ve oyunculuk performanslarıyla çok farklı görsel efektler kullanıyoruz. Bilim kurgu anlamında çok fazla dizi ve film seyrettiğimizi fark ettik. Bilim kurgu üzerine çok fazla roman okuduk. Ne anlatabiliriz seyirciye diye araştırmalarda bulunarak oyunu ortaya çıkardık" diye konuştu.

    AKM de sonunu seyircinin belirleyeceği Yapay Zeka sahne alacak #2

    AKM de sonunu seyircinin belirleyeceği Yapay Zeka sahne alacak #3

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    AKM de sonunu seyircinin belirleyeceği Yapay Zeka sahne alacak #7


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