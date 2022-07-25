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    Alanya'da 164 metrekarelik Herakles mozaiği bulundu

    Syedra Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında, mitolojik kahraman Herakles'in (Herkül) 12 görevinin betimlendiği yaklaşık 164 metrekare taban mozaiği ortaya çıkarıldı.
    • 25.07.2022 - 15:24
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 16:17
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    Alanya'da 164 metrekarelik Herakles mozaiği bulundu

    Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Syedra Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Ergürer,  tarihi alanda 2019'dan beri sürdürdükleri çalışmalarda arkeolojik anlamda çok iyi verilere ulaştıklarını söyledi.

    AA'da yer alan habare göre; üç yıllık sürede sanatsal anlamda çok özel bir eserle karşılaştıklarını belirten Ergürer, şöyle devam etti: "2019 yılında ilk tespitini yaptığımız mozaiğimizi o dönem için tamamen ortaya çıkarmanın sağlıksız olduğunu düşündük. Gerekli hazırlıkların ardından başladığımız çalışmalarla 'Herakles' konulu mozaiğimizi 2020 yılı sonlarına doğru tam anlamıyla ortaya çıkardık. 'Herakles’in 12 işi' olarak adlandırılan mozaiklerdeki mitolojik sahnelerin iyi şekilde korunduğunu gördük."

    Alanya da 164 metrekarelik Herakles mozaiği bulundu #1

    Korunmalı uyarısı

    Ergürer, korunması ve ileride yapılacak detaylı çalışmalarda daha iyi sonuçlar alınabilmesi için mozaiğin üzerinin tamamen toprakla kapatıldığını aktardı.

    Gerekli koruma önlemlerinin alınmasının ardından mozaiğin bulunduğunu kamuoyuyla paylaşmayı uygun gördüklerini dile getiren​​​​​​​ Ergürer, söz konusu mozaik ve alandaki diğer eserlerin gün yüzüne çıkarılması için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

    Alanya da 164 metrekarelik Herakles mozaiği bulundu #2

    Alanya da 164 metrekarelik Herakles mozaiği bulundu #3

    Alanya da 164 metrekarelik Herakles mozaiği bulundu #4

    Büyük Roma hamamında bulundu

    Antik kentteki büyük Roma hamamında ortaya çıkarılan tarihi eserin bir örneğinin bulunmadığına dikkati çeken Ergürer, şunları kaydetti: "Bu mitolojik sahnenin işlendiği böyle bir mozaiği daha önce görmedik. Parçalar halinde mitolojik sahnelerin yer aldığı mozaikler var ancak buradaki mozaikte Herakles'in tüm işlerini (12 görev) görüyoruz. Figürlerin insan boyutlarında yapılması da onu tek örnek olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlamda da eşsiz bir mozaikle karşı karşıyayız. Mozaikteki mitolojik sahnelerin iyi şekilde korunmuş olması ise esere ayrıca önem katıyor."


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