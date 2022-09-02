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    Altın Koza Film Festivali'nde 34 ülkeden 33 film gösterime sunulacak

    Altın Koza Film Festivali'nde 34 ülkeden 33 film gösterime sunulacak

    29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde, Cannes başta olmak üzere dünya festivallerinin en iyilerinden oluşan 33 filmlik seçki, gösterime girecek.
    • 02.09.2022 - 12:51
    • Güncelleme : 02.09.2022 - 13:10
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    12-18 Eylül'de yapılacak 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde, Cannes başta olmak üzere dünya festivallerinin en iyilerinden oluşan 33 filmlik seçki, geçen yıl yaşamını yitiren festivalin direktörü Kadir Beycioğlu anısına gösterilecek. Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, festivalde bu yıl 34 ülkeden 33 filmlik seçki oluşturuldu.

    Özel seçkili filmler

    AA'da yer alan habere göre; Önde gelen festivallerden ödüllü yapımlar, usta yönetmenlerin yeni filmleri, iklim değişimi ve yoksulluk temalarının işlendiği özel seçki, geçen yıl vefat eden Beycioğlu anısına gösterime sunulacak.

    Altın Koza Film Festivali nde 34 ülkeden 33 film gösterime sunulacak #1

    Ünlü yönetmenler geçidi

    Seçkide Claire Denis, Dardenne Biraderler, Cristian Mungiu, Hirokazu Koreeda gibi yönetmenlerin filmleri yer alıyor.


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