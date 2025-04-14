Altın Makara için kadın yönetmenler yarışıyor

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Kadın Yönetmenler Derneği’nin düzenlediği 8. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali, 5-10 Mayıs 2025 tarihleri arasında İzmir’de sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Bu yıl ‘Göründüğü Gibi Değil’ sloganıyla gerçekleştirilecek festivalde, 30 ülkeden 94 film yarışacak ve gösterilecek. Direktörlüğünü Gülten Taranç’ın üstlendiği festivalde 35 film dünya prömiyerini yapacak, 58 film ise Türkiye prömiyeri gerçekleştirecek.

Türk sinemasından önemli yapımların yarıştığı ‘Altın Makara Ulusal Uzun Metraj Yarışması’nda ise Gökşin Doğa Egesoy, Belkıs Bayrak, Cemile Kırmızı Karadaş, Özlem Çıngırlar, Ayçıl Yeltan ve Serpil Altın gibi yönetmenlerin filmleri yer alacak.

Film, cinsiyet rolleri ve tabularla şekillenen bir hayatın dramını işliyor. Detaylı program ve Dünya Panorama seçkisi ise festival öncesi açıklanacak.

GÜÇLÜ BİR KADIN HİKAYESİ...

Belkıs Bayrak’ın “Gülizar” filmi, güçlü bir kadın hikayesiyle dikkat çekiyor.

GÜÇLÜ BİR KADIN HİKAYESİ HAKKINDA

Belkıs Bayrak’ın ilk uzun metrajlı filmi ‘Gülizar’, 61’inci Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden 3 ödül kazanmıştı. Filmde Ecem Uzun, katı kurallarla dolu, tabuların ve cinsiyet rolleriyle şekillenmiş sevgi dolu bir Türk evinde büyüyen, hayatında yeni bir başlangıç yapma umuduyla nişanlısı Emre ile Kosova’ya yerleşmeye hazırlanan Gülizar karakterine hayat veriyor.

Film, bu yolculuk sırasında cinsel saldırıya uğrayan ve masalsı hayalleri bir kâbusa dönüşen Gülizar’ın travması üzerinden güçlü bir kadın hikâyesi sunuyor.