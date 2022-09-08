Altın Portakal Film Festivali'nde kısa metrajlı 12 film yarışacak

Bu yıl 59'uncusu düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Belgesel ve Kısa Metraj Film kategorilerinde yarışacak yapımlar belli oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla 1-8 Ekim'de düzenlenecek festival için hazırlıklar devam ediyor. Bu yıl 59'uncusu düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışacak kısa filmler d ebelli oldu.

AA'da yer alan habere göre yarışacak kısa filmler şöyle...





12 film yarışacak

Altın Portakal'da, Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'nda gelen 167 başvuru arasından 12 film seçildi.

Yılmaz Özdil'in yönettiği "Aforoz", Barış Kefeli ve Nükhet Taneri'nin birlikte yönettikleri "Ben Tek Siz Hepiniz", Kasım Ördek'in yönettiği "Birlikte, Yalnız", Yağmur Mısırlıoğlu'nun yönettiği "Bugün Değil", Özgürcan Uzunyaşa'nın yönettiği "Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada", Esme Madra'nın yönettiği "Fırtına", Benhür Bolhava'nın yönettiği "Koyun", Emre Birişmen'in yönettiği "Kule", Turan Haste'nin yönettiği "Rutubet", Charles Emir Richards'ın yönettiği "Suriyeli Kozmonot", Deniz Telek'in yönettiği "Suyu Bulandıran Kız" ile R. Hakan Arslan ve Kerem Yükseloğlu'nun yönettikleri "Tek Yön", Altın Portakal'da yarışacak.



