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    Altın Portakal Sinema Tırları ücretsiz sinema gösterimine başladı

    59. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında hazırlanan sinema tırları, Gazipaşa ve Akseki ilçelerinde ilk film gösterimlerini gerçekleştirdi.
    • 20.09.2022 - 16:33
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    Altın Portakal Sinema Tırları ücretsiz sinema gösterimine başladı

    1-8 Ekim'de düzenlenecek festivalin hazırlıklarına devam ediliyor. Sinema heyecanını ilçelere taşımak için yolculuğuna başlayan tırlar, ilk olarak Akseki ve Gazipaşa ilçelerinde ücretsiz film gösterimleri yaptı.

    AA'da yer alan habere göre; Akseki Kaymakamlığı önünde, Aslan Hürkuş Kayıp Elmas çocuk filmi ile Aykut Enişte 2 filmi izleyiciyle buluşturuldu.

    Açık havada sinema keyfi

    Gazipaşa Cumhuriyet Meydanı'nda da katılımcılar, açık havada sinema keyfi yaşadı. Tırda Aslan Hürkuş Kayıp Elmas filmini izleyen çocuklar, gösterimden mutlu bir şekilde ayrıldı.

    Altın Portakal Sinema Tırları ücretsiz sinema gösterimine başladı #1

    Sinema programı

    Sinema tırları, 9 Ekim'e kadar Gündoğmuş, İbradı, Alanya, Manavgat, Serik, Aksu, Muratpaşa, Kaş, Konyaaltı, Kumluca, Döşemealtı, Korkuteli, Elmalı, Demre, Finike, Kemer ve Kepez ilçelerinde sinemaseverlerle buluşacak.


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