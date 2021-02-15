Amasya'da, bin 700 yıllık 'lanetli' lahit dikkat çekti

Bin 700 yıl önce yapılmış bir lahit, üzerinde ustaca işlenen kabartmaların yanı sıra, kötü niyetle yaklaşana kişilere yönelik lanet yazılara da sahip olmasıyla dikkat çekti.

Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Aktarla köyünde, Amasya Müzesi yetkililerinin 1994 yılında gerçekleştirdiği kurtarma kazısında bulunan Roma dönemine ait lahitte, Grekçe harflerden oluşan ifadelerle karşılaşıldı.

"DÜNYA BASILMAZ, DENİZLER AŞILMAZ OLSUN"

Araştırmalarda kireç taşından yapılan lahitte, “Saygı ve merhamet duygularıyla yaklaşanlar Tanrı'dan iyilik görsünler. Ancak kötü niyetle yaklaşanlar, mezarı ele geçirmeye çalışanlar veya başka bir kötülük yapanlar için bu dünya basılmaz, denizler aşılmaz olsun. Çocuklarının, özellikle de karısının hayrını görmesin. Rızkı azalsın.” yazıldığı belirlendi.

MEZAR, ANTİK DÖNEMDE SOYULMUŞ

Lahidin içinden ikisi yetişkin 4 insan iskeletinin çıkartıldığını belirten Amasya Müzesi Müdürü Celal Özdemir, “Ölü hediyeleri olarak tabir ettiğimiz hediyelerin hiçbirine ulaşamadık. Bunun da sebebinin mezarın antik dönemde soygun geçirmiş olduğunu anladık.” dedi.

DAHA ÖNCE GÖRÜLMEDİ

Mezarın yüzeyinde, korunması için üç yüzüne antik çağ mitolojisinde gözlerine bakan kişileri taşa çevirdiğine inanılan Medusa'nın kabartmaların da bulunduğuna değinen Özdemir, böyle bir lahitle daha önce karşılaşmadıklarını anlattı.

USTALIKLA ÇİZİLMİŞ

Trabzon’dan Amasya’ya gezi amaçlı gelen Görsel Sanatlar Öğretmeni Levent Kocaman ise ilgilerini çeken lahidin üzerindeki figürlerin ustalıkla çizilmiş olduğunu söyledi.