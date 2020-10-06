Amazon Prime üyeliği nasıl açılır? Amazon Prime üyelik ücreti ne kadar?

Amazon Prime üyeliği nasıl açılır? Amazon Prime üyelik ücreti ne kadar?

ABD merkezli teknoloji şirketi Amazon Prime Türkiye'deki kullanıcıları için de 30 günlük ücretsiz deneme süresini de erişime açtı. Peki, Amazon Prime nasıl üye olunur?

Dünyanın en büyük e-ticaret şirketlerinden biri olan Amazon Prime, Türkiye pazarına da giriş yaptı. Prime Video dizileri, filmleri, Prime Gaming hizmeti ve farklı avantajlar sunan Prime üyeliği hakkında merak edilenleri derledik.

AMAZON PRIME ÜYELİĞİ NASIL YAPILIR?

Amazo Prime Türkiye sitesinden hesap oluşturun. Cep telefonunuza gelen kod ve sizden istenilen bilgileri girmeniz doğrultusunda Prime üyelik elde edebilirsiniz. Kredi veya banka kartınız ile ödeme sağlayabilirsiniz

AMAZON PRIME ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Amazon Prime abonelik ücreti aylık 7,90 TL olarak belirlendi. Söz konusu fiyata Prime Video ve Prime Gaming servisleri de dahil. Söz konusu abonelik sistemi sayesinde kullanıcılar hızlı kargo ve ertesi gün teslimat gibi seçeneklerden yararlanabiliyor.

Ayrıca üyeler Netflix benzeri dizi, film platformu olan Prime Video'ya da erişim sağlayabiliyor. Türkiye'deki kullanıcılar ayrıca söz konusu servisleri ilk 30 gün boyunca ücretsiz olarak deneyebilecekler.

3 ŞEHİRDE AYNI GÜN TESLİMAT

Bedava ve hızlı kargo hizmetiyle öne çıkan Amazon Prime, geçerli ürünlerde Bursa, İstanbul ve Kocaeli’de 50 Türk lirası ve üzeri alışverişlerde aynı gün teslimat hizmeti tanıyor. Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir, Antalya, Kocaeli, Bolu, Manisa ve diğer 10 kentseki üyelerin de harcama limiti olmadan ertesi gün teslimat hizmetinden ücretsiz olarak yararlanıyor. Açılışta aralarında Under Armour, Samsung, LEGO, Maybelline, Omo, Philips, L’oreal Paris, Prima, Bose, Puma, Lenovo ve HP’nin de yer aldığı markalar Prime teslimat dâhilinde tüketicilerle buluşuyor.

AMAZON PRIME HANGİ İMKANLARI SUNUYOR?

Amazon Prime üyeliği kapsamında sunulan hizmetler şunlar: