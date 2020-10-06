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- Amazon Prime üyeliği nasıl açılır? Amazon Prime üyelik ücreti ne kadar?
Amazon Prime üyeliği nasıl açılır? Amazon Prime üyelik ücreti ne kadar?
- Haber Merkezi
- 06.10.2020 - 14:01
Dünyanın en büyük e-ticaret şirketlerinden biri olan Amazon Prime, Türkiye pazarına da giriş yaptı. Prime Video dizileri, filmleri, Prime Gaming hizmeti ve farklı avantajlar sunan Prime üyeliği hakkında merak edilenleri derledik.
AMAZON PRIME ÜYELİĞİ NASIL YAPILIR?
Amazo Prime Türkiye sitesinden hesap oluşturun. Cep telefonunuza gelen kod ve sizden istenilen bilgileri girmeniz doğrultusunda Prime üyelik elde edebilirsiniz. Kredi veya banka kartınız ile ödeme sağlayabilirsiniz
AMAZON PRIME ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?
Amazon Prime abonelik ücreti aylık 7,90 TL olarak belirlendi. Söz konusu fiyata Prime Video ve Prime Gaming servisleri de dahil. Söz konusu abonelik sistemi sayesinde kullanıcılar hızlı kargo ve ertesi gün teslimat gibi seçeneklerden yararlanabiliyor.
Ayrıca üyeler Netflix benzeri dizi, film platformu olan Prime Video'ya da erişim sağlayabiliyor. Türkiye'deki kullanıcılar ayrıca söz konusu servisleri ilk 30 gün boyunca ücretsiz olarak deneyebilecekler.
3 ŞEHİRDE AYNI GÜN TESLİMAT
Bedava ve hızlı kargo hizmetiyle öne çıkan Amazon Prime, geçerli ürünlerde Bursa, İstanbul ve Kocaeli’de 50 Türk lirası ve üzeri alışverişlerde aynı gün teslimat hizmeti tanıyor. Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir, Antalya, Kocaeli, Bolu, Manisa ve diğer 10 kentseki üyelerin de harcama limiti olmadan ertesi gün teslimat hizmetinden ücretsiz olarak yararlanıyor. Açılışta aralarında Under Armour, Samsung, LEGO, Maybelline, Omo, Philips, L’oreal Paris, Prima, Bose, Puma, Lenovo ve HP’nin de yer aldığı markalar Prime teslimat dâhilinde tüketicilerle buluşuyor.
AMAZON PRIME HANGİ İMKANLARI SUNUYOR?
Amazon Prime üyeliği kapsamında sunulan hizmetler şunlar:
- Bedava ve Hızlı Kargo: Kitaptan Moda, Elektronikten Bilgisayara, Ev ve Mutfak ürünlerine kadar binlerce geçerli üründe bedava ve hızlı kargo
- Prime Video: Good Omens, Tom Clancy's Jack Ryan, Modern Love ve The Marvelous Mrs. Maisel’i de içeren Amazon Original televizyon dizilerinin yanında All or Nothing: Manchester City, Steven Gerrard’s Make Us Dream ve El Corazón de Sergio Ramos gibi spor belgesellerine ve The Upside, The Aeronauts gibi Amazon Original filmlerinin de bulunduğu film ve dizi seçeneklerine Türkçe altyazı seçeneğiyle erişim
- Prime Gaming: League of Legends, Teamfight Tactics, Black Desert Mobile gibi oyunlar ve oyun içi içeriklere erişmenin yanı sıra her ay ücretsiz oyunlar ve Twitch.tv kanalı aboneliği
- Özel Fırsatlar: Popüler markaların ürünlerinde özel indirimlere erişim
- Prime Day: Sadece Prime üyelerine özel Amazon’un dünya çapında düzenlediği yılın en büyük indirim günleri Prime Day’e özel indirim ve fırsatlara erişim