Amerikalı müzisyen, Türk ozanlarının eserlerini İngilizce seslendiriyor

Aşık Veysel hayranı Amerikalı caz sanatçısı Nyofu Tyson, Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Ka

Bağlama yapımı ve aşıklık geleneğiyle ilgili belgesel çekimi için Sivas'a gelen 70 yaşındaki Nyofu Tyson, Sivaslı bağlama ustası Şentürk İyidoğan'ı 4 Eylül Sanayi Sitesi'ndeki atölyesinde ziyaret etti.

Caz sanatçısı Tyson, İyidoğan'ın atölyede oluşturduğu "Aşıklar Müzesi"nde Aşık Veysel'in eserlerini Türkçe ve İngilizce yorumladı.

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"Türkiye'ye ilk geldiğimde bağlamaya aşık oldum"

AA'nın haberine göre; Nyofu Tyson, 20 yaşında dünyayı gezmeye çıktığını ve Türkiye'ye ilk geldiğinde bağlamaya adeta aşık olup çalmaya başladığını söyledi.

Türk halk müziğini ve ozanlık geleneğini çok sevdiğini belirten Tyson, birçok ozanın eserlerini İngilizceye çevirdiğini anlattı.

"Veysel'in iç dünyasının kapısını açıp içine girdim"

Türkiye'ye ilk olarak Aşık Veysel'in vefat ettiği 1973 yılında geldiğini dile getiren Tyson, "Onun adı herkesin dilindeydi. Halk müziği ekibiyle kontrbasçı olarak sahneye çıkıyordum ve repertuvarımızda 'Uzun İnce Bir Yoldayım' vardı. Türkçeyi yeni öğrenmeye başlamıştım. Veysel'in iç dünyasının kapısını açıp içine girdim." dedi.

"Eserleri başka insanların da anlaması için İngilizceye çevirdim"

Türküyü kendi dilinde okumanın daha doğal olacağı düşüncesiyle yola çıktığını ve ozanların eserlerini İngilizceye çevirdiğini dile getiren Tyson, "Bu eserlerin derin anlamlarını başka insanların da anlaması düşüncesiyle İngilizceye çevirme çabasına girdim. Aşık Veysel'den 'Uzun İnce Bir Yoldayım', 'Kara Toprak', 'Beni Hor Görme' başta olmak üzere 12 eseri İngilizceye çevirdim. Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan, Köroğlu gibi başka ozanların da 40'a yakın eserini İngilizceye çevirdim." diye konuştu.

"Aşıklar Müzesi'ni çok beğendim"

Aşık Veysel'in eserlerinden anlaşıldığı gibi derin bir insan olduğunu vurgulayan Tyson, onun hayatını inceleyip okuduğunu, büyük ozanın hayatından çok etkilendiğini söyledi.

İyidoğan'ın oluşturduğu "Aşıklar Müzesi"ni çok beğendiğini belirten Tyson, müzede heykeli bulunan ozanların birçoğunun hayatını bildiğini ve eserlerini İngilizceye çevirdiğini dile getirdi.

İyidoğan: "İngilizce okuduğunda da etkileniyorsunuz"

Bağlama ustası Şentürk İyidoğan ise Nyofu Tyson ile uzun yıllar önce tanıştığını söyledi.

Amerikalı bir sanatçının Aşık Veysel'in eserlerini uluslararası alana açarak hem İngilizce hem de Türkçe okumasının çok önemli olduğunu vurgulayan İyidoğan, "Aşık Veysel'in dünyaya tanıtılması için Nyofu'nun çok iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Nyofu, Aşık Veysel'in eserlerini İngilizce okuduğu zaman da anlayabiliyorsunuz, ondan etkileniyorsunuz. Onun o kadar güzel bir yüreği var ki okuduğundan keyif alıyorsunuz." ifadelerini kullandı.