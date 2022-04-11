Amerikan ordusunun kullandığı tel ses kayıt cihazı Türkiye'de koleksiyoncuda

Gramofon ve plak koleksiyoncusu Raif Kara, 165 gramofon ve yaklaşık 6 binin üzerindeki taş plak koleksiyonu ile tarihe ışık tutuyor.

1940'lı yıllarda Amerikan ordusunun kullandığı tel ses kayıt cihazı Ankaralı koleksiyoncuda Gramofon ve plak koleksiyoncusu Raif Kara, 165 gramofon ve yaklaşık 6 binin üzerindeki taş plak koleksiyonu ile tarihe ışık tutuyor.

Kara'nın koleksiyonunun en değerli parçasını ise 1940’lı yıllarda Amerikan ordusunun kullandığı saç telinden ince çelik tel kaydedici oluşturuyor.

İHA'da yer alan habere göre; küçük yaşlarından itibaren eski eşyalara karşı ilgi duyan gramofon ve plak koleksiyoncusu Raif Kara, 20'li yaşlarının başından itibaren biriktirdiği gramofon ve taş plakları kendi müzesinde muhafaza ediyor. Kara, şu anda 165 gramofon ve 6 binin üzerinde taş plak ile ciddi bir koleksiyona sahip.

Ünlü isimlerin plakları var

Zeki Müren'den Müzeyyen Senar'a, Neşet Ertaş'tan Safiye Ayla'ya kadar 1965 yılı öncesi sanatçılarının taş plaklarına sahip olan Kara'nın koleksiyonunda bal mumu plaklarına ve Michael Jackson, Madonna, Elvis Presley, Pink Floyd ve Erick Clapton'ın altın plakları da bulunuyor.

Amerikan ordusunda kullanıldı

Koleksiyonun en önemli parçalarından olan tel kaydedici ise görenlerin dikkatini çekiyor. Yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda olan tel kaydedici, bir insanın saç telinden daha ince ve 2 saatlik ses kaydedebilmeye olanak sağlıyor.

Çok fazla popüler olamadan ses tarihinde kısa bir dönem yer alan tel kaydediciyi 1940'lı yıllarda Amerikan ordusunun kullandığı belirtiliyor.