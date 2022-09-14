Amerikalı şarkıcı, besteci ve söz yazarı Amy Winehouse'nın bugün 39'uncu doğum yılı. Amy Winehouse, yaşasaydı 39 yaşında olacaktı ve pek çok şarkıyı bize yine kazandıracaktı.

Sesiyle, müziğiyle müzik dünyasını derinden etkileyen ünlü şarkıcının bugün 39'uncu yaş günü... İyi ki doğdun, iyi yaşadın Amy Winehouse...

Eczacı bir annenin ve taksi şoförü bir babanın kızı olarak, Londra’nın kuzey bölgesindeki Southgate’te 14 Eylül 1983 yılında dünyaya geldi. Southgate’in varoşlarında büyüyen Winehouse, çoğu caz müzisyeni olan akrabalarının da etkisiyle müzikle ilgilenmeye başladı.

Eğitimine Southgate School’da başlayan Winehouse, eğitimine Ashmole School’da devam etti. 13 yaşına geldiğinde ilk kez kendi gitarına sahip oldu ve bir sene içinde kendi bestelerini yapmaya başladı. Bu yıllar aynı zamanda Winehouse’un uyuşturucuyla tanışmaya başladığı yıllar oldu.

İlk albüm

20 Ekim 2003 yılında, yapımcılığını Salaami Remi’nin üstlendiği “Frank” adlı albümü yayınlandı. Genel olarak caz etkileşimlerinin yer aldığı bu albümdeki bestelerin tamamının yapımında Winehouse’da etkin rol üstlendi.

Winehouse, iyi eleştiriler alan bu albümle adından söz ettirmeye başlamış oldu. “Frank” albümü ile 2004 yılında, İngiletere’nin en iyi kadın solisti ödülüne aday oldu. Aynı yıl Ivor Novello beste yarışmasında, en iyi modern beste ödülünü kazandı.

"Black to black"

İlk albümün yayınlanmasının ardından yaklaşık 18 ay boyunca beste yapmayan Winehouse, tekrar çalışmaya başlayarak 30 Ekim 2006 tarihinde “Black to Black” albümünü, yine Salam Remi’nin prodüktörlüğünde yayınladı. Bu albüm İngiltere listelerinde farklı zamanlarda bir numaraya çıkarak büyük bir başarı yakaladı.

Black to Black albümünün ardından gelen single çalışmalarından “Rehab”, ulusal listelerde 7 numaraya kadar yükseldi.

Aynı yıl MTV Müzik Ödülleri’nde gerçekleştirdiği performans sonrası bu şarkı, Time dergisi tarafından 2007 yılında, yılın en iyi on şarkısından biri olarak gösterildi.

En iyi çıkış yapan şarkıcı

8 Ocak 2007 tarihinde, aynı albümün ikinci single çalışması olan “You Know I’m No Good”u yayınlayan Winehouse’a şarkının rap vokallerinde Ghostface Killah eşlik etti.

Albümlerinin Amerika Birleşik Devletleri’nde yayınlanmasının ardından, uluslararası ünü daha da artan Winehouse, bu ülkede yakaladığı başarı ile bir ilke imza atarak, gelmiş geçmiş en iyi çıkış yapan yabancı kadın vokal olarak nitelendirildi.

Uyuşturucu sorunu

Spekülatif hareketleri ve açıklamaları nedeniyle, magazin basını, Winehouse’un peşini bırakmadı. Şarkıcının uyuşturucu ve alkol bağımlılığı sorunları, 2007'den ölümüne kadar haberlerde düzenli olarak yer aldı.

Boşandığı eşi Blake Fielder-Civil ile birliktelikleri esnasında çeşitli nedenlerle sık sık yasal sorunlar yaşadılar. Eşi kısa bir süreliğine hapse girdi.

Amy Winehouse öldü

2008'de Winehouse, kariyeri ve hayatını tehdit eden bir dizi sağlık sorunu ile karşı karşıya geldi Winehouse, Londra'daki evinde 23 Temmuz 2011 tarihinde ölü bulundu. Daha sonra cesedi cenaze töreni arkasından Golders Green Crematorium'da yakıldı.

Albümleri : 2006 Black to Black 2003 Frank Ödülleri

2008 – Grammy Ödülleri; En İyi Pop Vokal Albümü adaylığı, En İyi Kadın Pop Vokal Performansı adaylığı, En İyi Yeni Şarkıcı adaylığı, En İyi Şarkı (Rehab) adaylığı, Yılın Albümü adaylığı

2008 – Brit Awards; En İyi İngiliz Şarkıcı Ödülü adaylığı

2007 – Vibe Awards; Yılın Sanatçısı Ödülü adaylığı

2007 – MTV Avrupa Müzik Ödülleri; Yılın Albümü adaylığı, En İyi Yeni Sanatçı Ödülü adaylığı

2007 – MOBO Awards; En İyi İngiliz Kadın Sanatçı Ödülü

2007 – Ivor Novello En İyi Modern Şarkı Ödülü (Rehab)

2004 – Brit Awards – En İyi Kadın Sanatçı Ödülü adaylığı

2004 – Ivor Novello En İyi Modern Şarkı Ödülü (Stronger Than Me)