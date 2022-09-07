Anadolu geleneğinden izler taşıyan kubbeli fırın kalıntısı

Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içinde 5 bin 500 yıllık geçmişe sahip Troya Antik Kenti'nde, Anadolu kültürü özelliklerini taşıyan 3 bin 700 yıllık kubbeli fırın kalıntısı bulundu.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve resmi kazıları 150 yıl önce başlayan, pek çok arkeolojik keşfin yapıldığı Troya'da çalışmalar sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının izni, Türk Tarih Kurumunun desteği ve ana sponsor İÇDAŞ AŞ'nin sağladığı imkanlarla yürütülen kazılarda bulunan fırın kalıntısı, bölgedeki Anadolu kültürüne ait izlere ilişkin arkeologlara önemli ipuçları verdi.

İlginç buluntular

Kazı Heyeti Başkanı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüstem Aslan, bu sene kazılarda pek çok ilginç buluntuyla karşılaştıklarını söyledi.

AA'da yer alan habere göre; Aslan, özellikle Alman arkeolog Prof. Manfred Osman Korfmann dönemi kazılarında Troya'nın Anadolu kültürünün bir uzantısı olduğunun mimari ve çanak çömlek gibi buluntulardan anlaşıldığını aktardı.

"3 bin 700 yıllık geçmişe sahip"

Son Tunç Çağı olarak tanımladıkları Homeros Troyası'nda kentin güney girişinin hemen önündeki alanda 5 yıldır kazı yaptıklarını belirten Aslan, "Ana kayanın hemen üzerinde, milattan önce 1700'lere tarihlediğimiz döneme ait kubbeli fırın karşımıza çıktı. Bu fırının ilginçliği, 3 bin 700 yıllık bir tarihi geçmişinin söz konusu olması." dedi.

"Troya, Anadolu'dur"

Prof. Dr. Rüstem Aslan, kubbeli fırın kalıntısının Troya için çok önemli bir veri olduğunu vurguladı.

Kalıntının "Troya 6" ve "Troya 7" olarak adlandırdıkları, Troya Savaşı ile ilişkilendirilen dönemin hemen önünde yer aldığını aktaran Aslan, şu ifadeleri kullandı:

"Önceki yıllarda Prof. Korfmann, Troya'yı bir Anadolu kültürü olarak tanımlamıştı. Bunun çıkış noktası ise hem mimari yapı hem de burada kubbeli fırınların ortaya çıkmasıydı. Biz de Troya'daki yerleşim tarihinde ve ilk kez Anadolu'da yoğun bir şekilde görülen kubbeli fırınların bizim 'Troya 4' ve 'Troya 5' olarak tanımladığımız milattan önce 2000'lerde karşımıza çıktığını görüyoruz. Bundan sonra da Anadolu'daki bu gelenek hem mimaride Troya'da kendini gösteriyor hem de Korfmann'ın bu buluntuların yoğun şekilde çıkması sonrasında bu dönemi ve bundan sonraki dönemi Troya, Anadolu kültürü olarak tanımlamasıyla eşleşiyor."