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    Andy Warhol'un Marilyn Monroe portresi 195 milyon dolara satıldı

    Pop art sanat akımının öncüsü Amerikalı ressam Andy Warhol'un Marilyn Monroe portresi, 195 milyon dolara satıldı.
    • 10.05.2022 - 09:36
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    Andy Warhol'un Marilyn Monroe portresi 195 milyon dolara satıldı

    Shot Sage Blue Marilyn' adlı portre New York'ta Christie's müzayede evinde açık artırmaya sunuldu.

    Warhol'un sanatçı Marilyn Monroe'nun 1960'larda yaptığı portrelerinden biri olan eser, 195 milyon dolardan alıcı buldu ve 20. yüzyılının en pahalı sanat eseri oldu.

    Andy Warhol un Marilyn Monroe portresi 195 milyon dolara satıldı #1

    İkinci bir rekor

    AA'da yer alan habere göre; Warhol'un Marilyn Monroe portresi, Rönesans döneminin ünlü İtalyan ressamı Leonardo da Vinci'nin Hazreti İsa'yı resmettiği 450 milyon dolara satılan "Salvator Mundi" adlı tablonun ardından dünyanın en pahalı ikinci sanat eseri oldu.


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