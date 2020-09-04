Animasyon dünyasının ilk başörtülü süper kahramanı Yaya, BoBoiBoy ile sinemalarda

Malezya, Endonezya ve Tayland’da sinemalarda 4 milyondan fazla seyirciye ulaşan BoBoiBoy süper kahraman serisinin ilk sinema filmi 18 Eylül’de tüm Türkiye’de sinemalarda vizyona giriyor.

Süper güçlerini doğadaki elementlerden alan BoBoiBoy ve 4 arkadaşının, kötülere karşı verdiği heyecan dolu mücadele, animasyon film severlere keyifli dakikalar yaşatacak.

18 EYLÜL'DE SİNEMALAR DOLUP TAŞACAK

Pandemi sonrasında en steril eğlence aktivitesi olarak görülen sinemalarda 18 Eylül’de seyircisiyle buluşacak BoBoiBoy’un yaratacısı Monsta Stüdyoları’nın iletişim direktörü Faiz Zeynel Abidin, doğadan güç alan bir süper kahramanın dostlarıyla beraber giriştiği mücadelenin Türkiye’de büyük bir ilgiyle takip edileceğini ve serinin ikinci filminin de Türkiye pazarında sinemalara çıkışını büyük bir heyecanla beklediklerini ifade ettiler.

Two Yapım tarafından Türkçe seslendirmeyle sunulan filmi CJ Entertainment Turkiye dağıtıyor. Filmde BoBoiBoy; 4 yakın arkadaşıyla; Oçobot isimli robotunu kaçıran çetenin peşine düşüyor ve gizemli bir adada büyük zorlukların üstesinden geliyor.

BoBoiBoy Türkçe Fragman - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

EVDE KALAN ÇOCUKLAR İÇİN EN GÜVENLİ EĞLENCE

Pandemi sonrasında Türkiye’de 1 Temmuz’da kapılarını yeniden açan sinemalar, okul öncesi uzun zamandır evde kapalı kalan çocuklar için, dışarıdan aldıkları hava ile içeriyi soğuttukları havalandırma sistemi, sosyal mesafe kuralına uygun bilet satışları ve seans arası dezenfeksiyon kurallarına ciddiyetle uymalarıyla en güvenli eğlence aracı olarak görülüyor.