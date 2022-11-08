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    Ankara Film Festivali'nde heyecan sürüyor

    Bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Ankara Film Festivali, yeni filmlerle ve programlarla devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2022 - 09:50
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 10:48
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    Ankara Film Festivali'nde heyecan sürüyor

    Ankara Film Festivali, güne 84 yaşındaki yönetmen Jerzy Skolimowski’nin yönettiği, bu yıl Cannes Film Festivali Jüri Özel Ödülü kazanan Aİ / EO ve festivalin konuğu olarak Ankara’ya gelen ve filminin ilk gösterimine katılan Bee Thiam Tan’ın filmi Tiong Bahru Sosyal Kulübü/ Tiong Bahru Social Club’ın gösterimiyle başladı.

    Ulusal Uzun Film Yarışması kapsamında Çiğdem Sezgin’in yönettiği “Suna”, Soner Caner imzalı “Mukavemet” ve Onur Ünlü’nün yönettiği “Bomboş” ilk kez Ankara seyircisi ile buluştu.

    Erkek egemen dünyada istediği şekilde yaşamaya çalışan, yersiz yurtsuz bir kadının hikâyesini konu edinen “Suna” filminin gösterimi sonrasında yönetmen Çiğdem Sezgin, başrol oyuncuları Nurcan Eren ve Tarık Pabuççuoğlu'nun katılımıyla söyleşi gerçekleşti.

    Ankara Film Festivali nde heyecan sürüyor #1

    "Öykü kolayca örüldü"

    Çiğdem Sezgin, "Filmin öyküsünü kurmadan önce yalnız ve yoksul bir kadın karakter yaratmaya karar vermiştim. Suna öyle oluştu, kimsesiz ve hiçbir geliri olmayan bir kadın üzerine hikâye kurmaya karar vermiştim. Devamında Veysel diye bir karakter yarattım. Suna’yı Veysel’le evlendirdim ve sonrasında öykü kolayca örüldü." dedi.


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