Ankara Üniversitesi'nde Türk düşmanı Yunan şair anılacak

Dünya Yunanca Günü'nün Ankara, İstanbul ve Trakya Üniversitelerinin katılımıyla kutlanacağı programda Türk karşıtı Yunan şairin anılacağı bilgisi tepkilere neden oldu.

Türkiye ile Yunanistan arasında son yıllarda yükselen jeopolitik gerginliğin gölgesinde, 'Dünya Yunanca Günü'nün Ankara Üniversitesi'nin ev sahipliğinde kutlanacağı etkinlik tepkilere yol açtı.

"ATATÜRK VE TÜRKLER SOYKIRIM YAPTI" DİYEN ŞAİRİ ANACAKLAR

Ayrıca programda, “Mustafa Kemal ve Türkler işgalcidir, Pontus Rumlarına soykırım yaptılar” ithamlarında bulunan Yunan şair Yorgos Seferis'in de anılacağı öğrenildi.

Ankara Üniversitesi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı.

"Üniversitemiz ev sahipliğinde, İstanbul Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi işbirliğiyle, Yunanistan Ankara Büyükelçiliği’nin katkılarıyla 09 Şubat 2021 Salı günü saat:14.00’de internet ortamında “Dünya Yunanca Günü” etkinliği gerçekleştirilecektir."

Çevrim içi yapılacak toplantıda Ankara Üniversitesi DTCF Dekanı Prof. Dr. Levent Kayapınar, Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu Kültür Ateşesi İoannis Gigourtsis, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar açış konuşmalarını yapacak. Ardından öğretim görevlileri Yunan edebiyatına ait şiirler okuyacaklar.

BATI TRAKYA TÜRKLERİNE DİLLERİ UNUTTURULUYOR

1923 Lozan Barış Antlaşması ile Yunanistan'da Batı Trakya Türk toplumuna 'azınlık' statüsü tanınmasına rağmen, eğitim alanındaki hakları görmezden geliniyor.

2011’den itibaren Türk azınlığa ait onlarca ilkokul kapatılıp birleştirilirken, yeni azınlık okullarının açılmasına da izin verilmiyor.

Anaokullarında Türkçe ve Yunanca olarak 2 dilli eğitim yapılması talebi hiç sayılarak, Türk dili unutturulmaya çalışılıyor.

Bu koşullarda, ülkemizde devlet üniversitelerinin ev sahipliğinde 'Dünya Yunanca Günü' kutlanıyor.