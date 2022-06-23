Ankara'da bulunan Antik Roma tiyatrosu, Cumhuriyet Bayramı'nda açılacak

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, 1982 yılında bir inşaatın temel kazısı sırasında bulunan Antik Roma tiyatrosu hizmete açılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ulus Tarihi Kent Merkezi içerisindeki, Hacı Bayram-ı Veli ile Ankara Kalesi arasında bulunan Antik Roma tiyatrosunun restorasyon ve gün yüzüne çıkarma işlemi için 2019 yılında ortak protokol imzaladı.

Bu kapsamda, antik tiyatronun, Koruma Kurulu onayıyla özgün yapısı korunarak ve uygun malzemeler kullanılarak, belediyenin Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından yenileme çalışması başladı.

Restorasyonu tamamlanmak üzere

DHA'da yer alan habere göre; Arkeopark Projesi kapsamında 2020'de başlanan restorasyon çalışmaları yüzde 90 oranında tamamlandı. Restorasyon projesi tamamlandığında, tiyatro yaklaşık 1500 seyirci kapasitesine sahip açık hava sahnesi olarak kullanılabilecek.