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    Ankara'da Senfonik Neşet Ertaş Türküleri konseri

    Başkent Kültür Festivali kapsamında CSO Ada Ankara'da "Senfonik Neşet Ertaş Türküleri" konseri verildi.
    • 13.10.2022 - 09:52
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    Ankara'da Senfonik Neşet Ertaş Türküleri konseri

    Festival kapsamında ünlü halk ozanı Ertaş'ın vefatının 10. yılı dolayısıyla verilen konsere Başkentliler yoğun ilgi gösterdi.

    Konserde Nilgün Kızılcı ve Mustafa Kemal Şimşek, Şef Eray İnal yönetimindeki Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde Ertaş'ın Kesik Çayır Biçilir Mi?, Neredesin Sen?, Kendim Ettim Kendim Buldum, Sen Benimsin Ben Seninim, Ah Yalan Düny, Acem Kızı"nın da aralarında olduğu türkülerini seslendirdi.

    AA'da yer alan habere göre; hareketli türkülerin çaldığı sırada halk oyunları ekibi de sahnede gösteri yaptı.

    Ankara da Senfonik Neşet Ertaş Türküleri konseri #1

    Ankara da Senfonik Neşet Ertaş Türküleri konseri #2

    Ankara da Senfonik Neşet Ertaş Türküleri konseri #3

    "Neşet Ertaş'ın türküleri daha da zenginleşmiş bugün"

    Konseri izleyen eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay,  Ertaş'ın kendisi için özel olduğunu belirtti.

    Ertaş'ın eserlerinin senfonik konserle icra edilmesinin "büyük bir olay olduğunu" söyleyen ve konseri zevkle dinlediğini ifade eden Atalay, "Neşet Ertaş'ın eserlerini tek bir sazla solo dinledim ama böyle bir senfoni orkestrasıyla, 40 kişilik bir orkestrayla ilk defa dinliyorum. Neşet Ertaş'ın türküleri daha da zenginleşmiş" dedi.

     

     


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