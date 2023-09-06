Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 10 uzun metraj film yarışacak 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışacak Ulusal Uzun Metraj Yarışma Filmleri açıklandı. Festivalde toplam 10 film yarışacak.

AA

7-14 Ekim'de düzenlenecek ve ilk kez Antalya'da izleyiciyle buluşacak 10 film belli oldu. Festivalin, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na 43 film başvurdu. 14 kategoride "Altın Portakal Ödülleri"nin sahiplerini bulacağı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışacak 10 film, Sevin Okyay, Mehmet Açar ve Muammer Brav'dan oluşan seçici kurulun değerlendirmesi sonucu belirlendi.

Yarışacak filmler

Kıvanç Sezer'in yönettiği "8x8", Melisa Önel yönetmenliğindeki "Aniden", yönetmenliği Mete Gümürhan'a ait "Beraber", Vuslat Saraçoğlu'nun "Bildiğin Gibi Değil", Zeki Demirkubuz'un "Hayat", İsmail Güneş'in "Kurban", Cemil Ağacıkoğlu'nun "Son Hasat", Selman Nacar'ın "Tereddüt Çizgisi", Nehir Tuna'nın "Yurt" ve Miraç Atabey'in "Zamanımızın Bir Kahramanı" filmleri ödül için yarışacak.

"8x8", "Bildiğin Gibi Değil", "Hayat", "Kurban" ve "Zamanımızın Bir Kahramanı" filmleri festival kapsamında dünya prömiyerini de yapacak.

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Kazanana büyük ödül

Festivalde ilk filmlerini çeken yönetmenlerin aday olabildiği "Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü" için ise "Beraber", "Yurt" ve "Zamanımızın Bir Kahramanı" filmleri değerlendirilecek.

Demet Akbağ'ın başkanlığını yaptığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi, toplamda 945 bin lira ile ödüllendirilecek eserleri belirleyecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)