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    Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden Aşık Veysel anısına özel konser

    Antalya Devlet Opera ve Balesi, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nu anmak için "Bir Aşık Veysel Hikayesi: Dostlar Beni Hatırlasın" konseri verecek.
    • 16.11.2022 - 13:59
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 14:26
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    Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden Aşık Veysel anısına özel konser

    Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden (DOB) yapılan açıklamaya göre, şef Ahmet Murat Gedikli yönetimindeki orkestra eşliğinde, aşıklık geleneğinin Anadolu'daki son büyük temsilcilerinden Aşık Veysel'in şiirleri ve hikayeleri, solistlerin yorumlarıyla sanatseverlerle buluşacak.

    Başkemancılığı Demet Emen'in üstlendiği konserde, Ankara DOB solist sanatçıları mezzo-soprano Ferda Yetişer, tenor Ünüşan Kuloğlu, bariton Serkan Kocadere, piyanist Tuğçe Dağlı ve bağlama sanatçısı Alper Kıraç sahne alacak.

    Antalya Devlet Opera ve Balesi nden Aşık Veysel anısına özel konser #1

    Konser 19 Kasım'da

    AA'da yer alan habere göre; konser, 19 Kasım saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesinde düzenlenecek.


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