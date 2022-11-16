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Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden Aşık Veysel anısına özel konser

Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden Aşık Veysel anısına özel konser

Antalya Devlet Opera ve Balesi, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nu anmak için "Bir Aşık Veysel Hikayesi: Dostlar Beni Hatırlasın" konseri verecek.