Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki tarlalara serilen el dokuması halı ve kilimler, görenleri büyülüyor.

Anadolu'nun değişik bölgelerinden toplanan halı ve kilimler, mikroplardan arındırılması ve renklerinin pastele dönüşmesi için Döşemealtı ilçesindeki tarlalara seriliyor.

ESKİTİLMİŞ HALILAR, YURT DIŞINDA DAHA ÇOK İLGİ GÖRÜYOR

Antalya'nın sıcağı altında yaz mevsimini geçiren halılar, beli aralıklarla ters yüz ediliyor. Eylül ayından itibaren toplanmaya başlanan ve tozlarından arındırılan halılar, başta ABD olmak üzere birçok ülkeye gönderiliyor.

Karataş Mahallesi'nde halı ticareti ile uğraşan Halil Börekci, pastel renkli, eskitilmiş halıların yurt dışında daha fazla ilgi gördüğünü söyledi.

Antalya'da halı tarlalarının görsel şöleni

KÖYLERDEN ESKİ HALI VE KİLİMLERİ TOPLUYORLAR

Anadolu'yu gezerek köylerden eski halıları topladıklarını belirten Börekci, "1976 yılından beri halı güneşlendirme işiyle uğraşıyorum. Topladığımız halıları çeşitli merhalelerden geçirdikten sonra yurt dışına satıyoruz. Yüzde 100 organik yün ve boya kullanılarak dokunmuş halı ve kilimleri güneşe sererek içerisindeki kimyasallardan ve mikroplardan arınmasını sağlıyoruz." dedi.

EN ÇOK ALICI ABD'DE

Dünyanın her bölgesine halı ve kilim gönderdiklerini dile getiren Börekci, "En çok ABD'ye gönderiyoruz. Japonya, Avustralya ile Güney Amerika ve Avrupa ülkeleri de en çok gönderdiğimiz yerlerden. Hemen hemen dünyanın her yerine gönderiyoruz. Bunların hepsi organik, doğal, el dokuması halı ve kilimlerdir." ifadelerini kullandı.

HALI TARLALARI, TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Börekci, fotoğraf meraklıları ve Antalya'ya gelen turistlerin de halı tarlalarına ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi.