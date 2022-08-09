Antalya'daki böcek müzesinde 530 böcek tür sergileniyor

Antalya'da ormanlarda yaşayan canlıları insanlara göstermek ve bilimsel çalışmalara destek olmak amacıyla oluşturulan böcek müzesinde 530 tür sergileniyor.

Orman varlığını artırmak amacıyla yoğun ağaçlandırma çalışmaları yürüten ve çıkan yangınlarda daha fazla alanın yanmaması için cansiparane görev yapan orman işçileri, doğadaki canlıların bilinmesi için de çalışmalar yürütüyor.

AA'da yer alan habere göre; ormanda bitki örtüsüne zarar veren böceklere karşı doğal yöntemlerle yararlı böcekler üretip, doğaya salan Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Orman Zararlıları ile Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, ormanda gördükleri böcek türlerini de özel yöntemlerle kurutup, Döşemealtı ilçesi Nebiler semtindeki şube müdürlüğü binasında bir süre önce küçük bir müze oluşturdu.

530 tür böcek

530 değişik türün sergilendiği müze, gergedan böceği ve geyik böceğinin de aralarında olduğu ilginç böceklerle ziyaretçilerinin dikkatini çekiyor.