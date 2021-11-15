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    Antalya'daki Hıdırlık Kulesi'nin çevresindeki kazıda yeni bulgulara rastlandı

    Hıdırlık Kulesi'nin çevresinde gerçekleşen kazılarda antik dönemde hamamda kalorifer sisteminin uygulandığını tespit edildi.
    • AA
    • 15.11.2021 - 06:30
    • Güncelleme : 15.11.2021 - 06:33
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    Antalya'daki Hıdırlık Kulesi'nin çevresindeki kazıda yeni bulgulara rastlandı

    Antalya'nın ilgi gören eserleri arasında bulunan Hıdırlık Kulesi'nin çevresinde yapılan kazılarda ilhinç gelişmeler yaşandı.

    Yeni buluntuların bulunduğu kazılarda antik hamamdaki kalorifer sistemi gün yüzüne çıkarıldı.

    Antalya daki Hıdırlık Kulesi nin çevresindeki kazıda yeni bulgulara rastlandı #1

    KULENİN ETRAFINDA YAPILAN KAZILARDA MOZAİKLER ORTAYA ÇIKTI

    Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Koruma Kurulu kararı doğrultusunda, kentin önemli tarihi yapıları arasında yer alan Hıdırlık Kulesi'ni kültürel ve turistik çekim merkezi haline getirmek için başlatılan kazı çalışması sürdürülüyor.

    Müze Müdürlüğü ekipleri denetiminde, Hıdırlık Kulesi çevresinde yürütülen arkeolojik kazı ve araştırma çalışmaları kapsamında kulenin kuzey kısmında burç kalıntıları ile güney kısmında bulunan tarihi hamamda taban mozaikleri ortaya çıkarıldı.

    Antalya daki Hıdırlık Kulesi nin çevresindeki kazıda yeni bulgulara rastlandı #2

    ANTİK DÖNEMDE KALORİFER SİSTEMİ UYGULANDIĞI ÖĞRENİLDİ

    Güney kısmında tarihi hamam kalıntıları ile hamamın ısıtma ve kanal kısımlarının kalıntılarını açığa çıkaran uzman arkeolog ve ekipler, detay çalışmalarında hamamın geometrik desenli taban mozaikleri ile balıksırtı pişmiş toprak yer döşemesine ulaştı.

    Antik hamamın alt ısıtma sistemini titiz çalışmalar sonuncunda gün yüzüne çıkaran ekip, antik dönemde hamamda kalorifer sisteminin uygulandığını tespit etti.

    Arkeolojik kazı çalışmalarında ilk ortaya çıkarılan 93 yıllık buz fabrikasının kazı çalışmaları tamamlandı.

    Antalya daki Hıdırlık Kulesi nin çevresindeki kazıda yeni bulgulara rastlandı #3

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