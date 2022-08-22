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    Antandros Antik Kenti'ndeki kazılarda 2 bin 350 yıllık Kibele Heykeli bulunud

    Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kazdağları'nın eteklerinde ilçeye 32 kilometre mesafede bulunan Altınoluk mahallesindeki Antandros Antik Kenti'nde, yaklaşık 2 bin 350 yıllık Kibele heykeli bulundu.
    • 22.08.2022 - 09:25
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    Antandros Antik Kenti'ndeki kazılarda 2 bin 350 yıllık Kibele Heykeli bulunud

    Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle antik kentte yürütülen 21. dönem kazılarında rastlanan M.Ö. 4'üncü yüzyıla ait Kibele heykeli kazı ekibini oldukça heyecanlandırdı.

    AA'da yer alan habere göre; Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat, yaptığı açıklamada, Antandros Antik Kenti'nde 15 gündür yürüttükleri kazı çalışmasında heyecan verici bir bulguya rastladıklarını söyledi.

    Kibele heykeli

    Roma villasının duvarlarında duvar taşı olarak kullanılmış bir heykel bulduklarını belirten Polat: "Ne yazık ki tam olarak korunmuş durumda değil. 30 santim yüksekliğe sahip bir mermer heykelcik bu. Başı da ne yazık ki korunmamış. Ama korunduğu kadarıyla bunun bir Kibele heykeli olduğunu anlıyoruz" dedi.

    Antandros Antik Kenti ndeki kazılarda 2 bin 350 yıllık Kibele Heykeli bulunud #1

    Antik kaynaklar

    Kibele'nin İda Dağı (Kazdağları) Antandros için çok önemli bir tanrıça olduğunun altını çizen Polat, şunları kaydetti: "Kazdağları bilindiği gibi muhteşem bir doğa, muhteşem bir yaban hayatı ve bunun koruyucusu olarak da Kibele, kaçınılmaz bir görev üstleniyor. Biz antik kaynaklardan 'Kibele İdean' diye kültür olduğunu biliyoruz. Yani İdalı Kibele. Biz bunun burada var olduğunu bildiğimiz bu külte ait bir heykelciği ilk kez ele geçirdik. Bu açıdan önemli."

    Antandros Antik Kenti ndeki kazılarda 2 bin 350 yıllık Kibele Heykeli bulunud #2

    Antandros Antik Kenti ndeki kazılarda 2 bin 350 yıllık Kibele Heykeli bulunud #3

    Tarihi önemi

    Polat, tahtta oturur vaziyetteki Kibele heykelinin iki yanında aslan figürleri olduğunu ve kucağında da bir başka aslanın sarı bölümünün korunmuş olduğunu kaydetti. Polat, Kibele'nin doğa yaşamında çok önemli bir yere sahip olduğunu aktardı.

    Antandros Antik Kenti ndeki kazılarda 2 bin 350 yıllık Kibele Heykeli bulunud #4

    Değerli heykel

    Truva düştükten sonra şehirden kaçıp yeni bir yurt aramak için yola çıkan Aeneas'ın gemilerini yapmaya bölgeye geldiğinde Kibele'nin kendi kutsal koruluğundan Aeneas'a ağaç kesip gemilerini yapma izni verdiğini ve onun koruması altında yola çıktıklarını belirten Polat, o açıdan Kibele İdaean'ın kendileri için de çok önemli ve bunun bir kanıtı olarak da bu heykelciğin Antandros için çok değerli olduğunun altını çizdi.


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