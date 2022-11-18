Ara Güler arşivinden edebiyatçı portreleri

Ara Güler Müzesi'nin yeni sergisi Bir Avuç Güzel İnsan, kapılarını sanatseverlere açtı.

Ara Güler'in erken yaşlarda başlayan edebiyat merakından yola çıkarak fotoğraflamaya başladığı Türkiye ve dünyanın önde gelen edebi figürlerine ait portreleri içeren sergi, Yapı Kredi Bomontiada'da bulunan Ara Güler Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.

Sanat Danışmanı Çağla Saraç, yaptığı açıklamada, Güler'in çalışmalarını uzun yıllar sağlıklı bir şekilde koruma altına almayı amaçladıklarını belirterek "Müze bir yandan arşivi muhafaza ederken diğer yandan da Ara Güler'in değerli çalışmalarını dönem dönem gün yüzüne çıkararak meraklılarının beğenisine sunuyor" dedi.

Saygın edebiyatçılar sergisi

Saraç, Ara Güler olmasaydı Türk edebiyatının simasız kalacağı yorumunu yaparak "Bu sergi, Türk edebiyatının ve dünyadan saygın edebiyatçıları yeniden anmak için de bir fırsat" ifadesini kullandı.

Nazım Hikmet'in sergilenmemiş fotoğrafları

Sergide Nazım Hikmet'in bugüne dek sergilenmemiş portreleri, karanlık oda baskılar, Ara Güler'in edebiyatçı dostlarıyla yıllar içindeki mektuplaşmaları gibi pek çok belge ile onlardan gelen ve evinin duvarlarını süsleyen sanat eserleri de yer alıyor.

Fazıl Say müziğiyle destek veriyor

Sergideki eserler Fazıl Say'ın müziğiyle de zenginleşiyor. Sanatçının Nazım Hikmet Oratoryosu ve Yaşar Kemal eserlerinin yanı sıra Can Yücel ve Cemal Süreya'nın şiirlerini bestelediği eserlerden oluşan müzik seçkisi QR kodlarla sergideki ziyaretçilerle buluşturuluyor.

6 ay ziyeret edilebilecek

AA'da yer alan habere göre; Ara Güler'in edebiyatçılarla kurduğu dostluklara da ışık tutan sergi, 6 ay boyunca ziyaret edilebilecek.